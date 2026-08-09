Israel rebutja el pla de 15 punts per a Gaza impulsat pels Estats Units

Europa Press/Contacto/Paulina Patimer
MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha rebutjat aquest diumenge el pla de 15 punts per a la Franja de Gaza impulsat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha afirmat que les seves tropes no es retiraran de l'enclavament palestí fins que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) s'hagi desarmat per complet.
"Israel rebutja el document de 15 punts. Les Forces de Defensa d'Israel no realitzaran cap retirada fins al desarmament de Hamàs. I quan dic 'desarmament de Hamàs', em refereixo tant a les armes pesades com les no pesades: totes les armes", ha afirmat en un vídeo publicat a les xarxes socials.
El primer ministre israelià ha afirmat que estan dialogant amb la part nord-americana després de rebutjar l'acord, que havia estat acceptat per Hamàs i altres milícies palestines armades. "Tenen idees; algunes d'elles ens són acceptables i d'altres no i sabem com mantenir-nos ferms davant d'aquestes coses", ha dit.
"L'existència d'Israel i la seguretat de tots els ciutadans d'Israel no estan subjectes a negociació. Ens mantenim ferms en aquests interessos", ha expressat, i ha afegit que les seves forces continuaran frustrant les "amenaces" existents contra Israel i els seus ciutadans.
Netanyahu ha reiterat que mentre ell sigui primer ministre no hi haurà un Estat palestí. "Ni Gaza ni a Judea i Samària (Cisjordània). Ni 'Fatahistan' ni 'Hamastan'", ha assenyalat, en al·lusió al partit del president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, i a Hamàs.
Això es produeix després que el director general de la Junta de Pau per a Gaza, el diplomàtic búlgar Nickolay Mladenov, confirmés que el Govern d'Israel, a través del seu gabinet de seguretat encapçalat per Netanyahu, havia donat 'llum verda' a l'entrada a Gaza de la Força Internacional d'Estabilització, la missió de pau organitzada per Trump.