El gendre de Trump es reuneix amb el president d'Egipte per intentar desbloquejar el pla de pau per a Gaza

MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El gendre de Trump i enviat especial de la Casa Blanca Jared Kushner s'ha reunit aquest dissabte amb el president d'Egipte, Abdelfattah el-Sisi, i podria trobar-se aquesta tarda amb una delegació de Hamàs a la capital egípcia per tractar la situació del pla de pau traçat pel president d'Estats Units per a la Franja de Gaza, ara en perill pel rebuig declarat la setmana passada pel primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
A la reunió entre Kushner i el president egipci a la ciutat d'El Alamein han anat també el ministre d'Exteriors d'Egipte, Badr Abdelatty, i el cap del Servei General d'Intel·ligència d'Egipte, Hasan Rashad.
Durant la trobada, al marge dels temes bilaterals, la Franja de Gaza va ocupar un paper primordial. Tant Kushner com Al Sisi van acabar coincidint en la necessitat que tant Hamàs com Israel "compleixin amb les seves obligacions" en virtut de l'acord de pau per a l'enclavament palestí i que estipula tant el desarmament de les milícies del moviment islamista palestí com la retirada d'Israel de les zones que ocupa a Gaza.
Netanyahu va obrir una crisi el cap de setmana passat en avisar que l'Exèrcit israelià no abandonaria l'enclavament fins que Hamàs completés el seu desarmament, en lloc d'apostar per un procés gradual i verificat, com recomana la Junta de Pau per a Gaza.
Al mateix temps, fonts palestines han assegurat a la cadena Al Jazeera que Kushner reservarà temps per reunir-se al Caire amb la delegació de Hamàs que es troba a la capital egípcia per tractar precisament aquesta mateixa qüestió.
És més, les fonts d'Al Jazeera han afegit que "la reunió tindrà lloc en presència de funcionaris de Qatar, egipcis i turcs", tots destacats mediadors internacionals, abans que Kushner es dirigeixi a Tel Aviv per reunir-se amb el primer ministre israelià.