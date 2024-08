Acaben a Doha unes "serioses i constructives" converses per aconseguir un alto el foc a Gaza

Fonts israelianes confirmen que "les diferències s'han reduït" a l'espera de reunions tècniques durant els dies vinents

Qatar, Egipte i els Estats Units, potències mediadores entre Israel i Hamás per aconseguir un acord d'alto el foc a Gaza, han donat per concloses aquest divendres unes converses "serioses i constructives" referent a això mantingudes durant els últims dos dies a Doha (Qatar) i han anunciat la seva continuació abans de finals de la setmana que ve a la capital egípcia, el Caire.

Aquest últim dia de converses s'ha caracteritzat per la presentació d'una nova "proposta-pont", que seria "consistent amb els principis establerts" pel president dels Estats Units, Joe Biden, en el seu pla presentat a finals de maig, i amb la resolució 2735 del Consell de Seguretat.

En termes generals i sense abundar en detalls, les negociacions també han intentat tancar "les distàncies existents" entre ambdues parts de cara a una "ràpida aplicació de l'acord", segons el comunicat conjunt d'Egipte, Estats Units i Qatar, publicat per l'agència oficial de notícies de Qatar, QNA.

"Els equips de treball continuaran els dies vinents amb una labor tècnica sobre els detalls de l'execució del pla, inclosos els acords addicionals per implementar les disposicions humanitàries de l'acord, així com els detalls relacionats amb els ostatges israelians i els detinguts palestins", afegeix la nota.

El comunicat conclou anunciant que alts representants dels tres països mediadors "tornaran a reunir-se a el Caire abans que finalitzi la setmana que ve amb l'objectiu de concloure l'acord en els termes proposats avui".

"No hi ha més temps que perdre ni excuses de cap de les parts per continuar retardant un acord. És hora d'alliberar als ostatges i detinguts, començar l'alto el foc i aplicar aquest pacte", fan saber els tres països mediadors.

"El camí, ara, està marcat per aconseguir aquest resultat: salvar vides, brindar alleujament a la població de Gaza i reduir les tensions regionals", han reblat.

En una de les primeres reaccions israelianes al final de les converses, fonts properes a les mateixes han indicat al Canal 13 de la televisió d'Israel que "les diferències" entre ambdues parts "s'han reduït", i que esperen "més avenços en els pròxims dies" a mesura que continuï "la feina dels equips tècnics".