El prorús Radev s'imposa a les legislatives búlgares amb el 44% del vot després del 41% escrutat

MADRID, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La coalició Bulgària Progressista liderada per l'expresident búlgar Rumen Radev avança com a guanyadora de les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge, les vuitenes celebrades en els últims cinc anys, superant el 44% dels vots i obtenint un marge de gairebé 30 punts percentuals sobre el segon partit amb més suports.
Amb ja el 41,2% del total de les paperetes escrutat, la formació del prorús Radev s'alçaria amb un 44,4% dels sufragis que supera, de fet, les estimacions prèvies de fins a quatre enquestes que apuntaven al fet que Bulgària Progressista aconseguiria entre el 38 i el 40% dels vots en aquests comicis.
Així, amb una important diferència, a Bulgària Progressista li segueixen la coalició Continuem el Canvi-Bulgària Democràtica (PP-DB, per les seves sigles en búlgar), que ja cull el 14,9% dels vots, i el conservador Ciutadans pel Desenvolupament Europeu de Bulgària-Unió de Forces Democràtiques (GERB-SDS), del veterà exprimer ministre Boiko Borisov, amb el 12,6% dels suports de l'electorat.