Prop de 60 ferits en atacs iranians contra el nord d'Israel

MADRID, 13 març (EUROPA PRESS) -
Almenys 58 persones han resultat ferides de diversa consideració per culpa d'una nova onada d'atacs aeris iranians llançats a la matinada d'aquest divendres contra el nord del país, després de l'ofensiva conjunta iniciada pels Estats Units i Israel contra Teheran el passat 28 de febrer.
"Tècnics mèdics d'emergències i sanitaris de Magen David Adom (l'Estel de David Vermella) han brindat assistència mèdica i evacuat a 58 pacients a hospitals en el nord d'Israel, inclosos un en condició moderada i 57 en condició molt lleu, per fragments de vidre, amb ferides lleus", ha assenyalat la pròpia organització a través de les seves xarxes socials.
Entre els ferits es troba una dona de 34 anys "en estat moderat" i amb ferides de metralla a la zona de l'esquena, d'acord amb un portaveu del servei, que ha mobilitzat un vehicle apte per operar en terrenys difícils amb quatre llits de vigilància intensiva.