Prop de 50.000 dones i nenes van ser víctimes de feminicidi el 2024 al món, amb 137 assassinades cada dia

Al voltant de 50.000 dones i nenes van ser víctimes de feminicidis el 2024, segons ha denunciat aquest dimarts Nacions Unides, que ha afirmat que aquesta xifra revela que el 60 per cent de les 83.000 dones i nenes assassinades durant l'any passat van perdre la vida a mans de les seves parelles sentimentals o altres membres de les seves famílies, amb una mitjana de 137 assassinades al dia.
L'informe, publicat per ONU-Dones i l'Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNDOC), reflecteix que la xifra és menor que l'estimació de 51.100 víctimes del 2023, si bé recalca que "aquest canvi no és indicació d'una disminució, ja que es deu en gran mesura a diferències en la disponibilitat de dades a nivell nacional".
Així, insisteix que "aquesta forma extrema de violència de gènere segueix afectant a dones i nenes arreu, sense que cap regió estigui exclosa", abans de ressaltar que "amb una estimació de 22.600 víctimes a mans de parelles íntimes i familiars, Àfrica és la regió amb la xifra més gran de víctimes en termes agregats, si bé aquesta xifra implica un grau d'incertesa per la falta de dades a la regió".