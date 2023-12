Prop de 50 palestins morts durant una sèrie de bombardejos israelians contra la Franja de Gaza

L'Exèrcit d'Israel assegura haver matat a un comandant de Hamas

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

Prop de 50 palestins han mort aquest diumenge a la nit durant una sèrie de bombardejos de l'Exèrcit d'Israel contra diversos punts de la Franja de Gaza en els quals ha assegurat haver aconseguit matar un comandant del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI), guiades pels serveis d'intel·ligència, han eliminat en un atac aeri a Emad Karika, que servia com a nou comandant del batalló Shejaiya per a l'organització terrorista Hamas, després que el seu predecessor morís en combat", han publicat les FDI en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

Un bombardeig contra una plaça al campament de Maghazi, al centre de l'enclavament, ha deixat almenys 22 civils morts, segons ha informat l'agència de notícies palestina Wafa.

Almenys cinc palestins, entre ells tres nens, han mort en el campament de refugiats de Nuseirat, també al centre de la Franja; al campament de Deir Al-Balah, han mort una dona i un nen com a conseqüència dels bombardejos, segons ha publicat el diari palestí 'Filastin' al seu canal de Telegram.

A la ciutats meridionals de Khan Yunis i Rafah, l'aviació israeliana ha matat quatre i a sis persones respectivament després d'atacar edificis residencials.

Israel va llançar l'ofensiva sobre Gaza com a resposta a uns atemptats que van deixar el 7 d'octubre en sòl israelià uns 1.200 morts i que també han derivat en un encreuament d'atacs pràcticament diari a la frontera amb el Líban, on té presència la milícia xiïta Hezbollah. El balanç de morts per les accions israelianes és de gairebé 18.000 palestins morts només a la Franja de Gaza, als quals se sumen més de 260 palestins morts en atacs tant de l'Exèrcit com de colons.