Prop de 50 països denuncien amb gran "preocupació" davant de l'ONU les incursions amb drons russos a Polònia

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
Gairebé mig centenar de països membres de les Nacions Unides han manifestat aquest divendres davant de l'organització la seva inquietud per les recents incursions de drons russos a l'espai aeri de Polònia, segons ha informat durant la tarda d'aquest mateix dia el secretari d'estat polonès, Marcin Bosacki.
Bosacki ha presentat la declaració conjunta dels estats denunciants en una compareixença prèvia a una trobada del Consell de Seguretat de l'ONU dedicada a aquest assumpte per petició del mateix executiu de Polònia, convocant de la sessió, i que ha destacat la participació dels Estats Units.
"Per primera vegada durant el mandat de (el president nord-americà) Donald Trump, l'administració nord-americana també s'ha sumat a aquesta declaració. Aquest és un gran èxit per a la diplomàcia polonesa", ha celebrat al mateix temps que ha assegurat que no hi ha al·licients comercials després d'aquesta decisió.
"Em sembla que com més ens allunyem de la cimera d'Alaska i més escala Putin contra Ucraïna, i ara també contra Polònia, més realista es torna la postura dels EUA sobre quan i per quins mitjans es pot obtenir un alto el foc i després la pau de Putin. Putin només es doblegarà davant de la força", ha argumentat Bosacki en unes declaracions recollides per la premsa del país.
En aquesta línia, la secretària general adjunta de l'ONU per a assumptes polítics, Rosemary DiCarlo, ha assenyalat que aquesta fita no és sinó un reflex de l'"impacte perillós que té aquest conflicte per a la seguretat regional i el risc d'una escalada superior", reiterant la seva crida a un alto el foc.
Aquestes declaracions arriben poc després que el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, incidís en la tesi que la incursió de drons russos d'aquest passat dimecres va ser intencionada, en una resposta directa al president Trump, que ha plantejat que "va poder haver estat un error".
Polònia va derrocar aquest dimecres diversos drons russos al seu espai aeri amb suport d'avions d'altres aliats de l'OTAN, en el primer incident d'aquesta mena des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna, desencadenada el febrer del 2022 per ordre del president de Rússia, Vladímir Putin.
Tant Varsòvia com els seus principals aliats han donat per fet que Moscou va actuar de manera intencionada, però Trump es va desmarcar dijous en unes declaracions als mitjans. "De totes maneres, no m'alegra gens que tingui a veure amb tota aquesta situació. Esperem que acabi", va apuntar l'inquilí de la Casa Blanca.