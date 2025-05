Prop de 50 ferits en un atac amb drons russos contra Khàrkiv

MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -

Una nova onada d'atacs amb drons russos contra la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv ha deixat almenys 46 civils ferits en una zona en què "no hi havia objectius militars", ha informat aquest divendres el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski.

"Rússia ataca de nou Ucraïna. Khàrkiv ha estat atacada per dotzenes de drons 'Shahed'. Edificis residencials, empreses i infraestructura civil han resultat malmeses. Fins al moment, s'han reportat més de 40 ferits. Els rescatistes i els serveis pertinents treballen arreu", ha anunciat el mandatari en una publicació a X.

En la mateixa publicació, Zelenski ha denunciat que les forces russes han atacat intencionadament zones residencials, on "no hi havia objectius militars, ni podia haver-los", i ha insistit en la necessitat de reforçar la defensa aèria ucraïnesa.

"Es necessiten decisions fermes i contundents dels nostres socis: els Estats Units, Europa, tots els nostres socis que busquen la pau. Només la força i les sancions obligaran Rússia a detenir-se", ha postil·lat.

Per la seva banda, l'alcalde de Khàrkiv, Igor Terekhov, ha concretat que s'han registrat atacs a dotze localitzacions diferents, repartides en quatre districtes de la ciutat. En alguns dels llocs atacats s'han originat incendis a conseqüència dels impactes, ha afegit en una sèrie de publicacions compartides a Telegram.

"Entre les víctimes es troba un nen d'11 anys", ha lamentat Terekhov moments abans d'elevar a 46 el nombre de víctimes mortals pels últims atacs russos a la ciutat, on vuit persones han estat hospitalitzades.

Aquesta agressió arriba després que les autoritats ucraïneses van elevar a prop de 30 les persones ferides en un atac perpetrat dijous a la nit per part de l'exèrcit de Rússia contra la ciutat de Zaporíjia, en l'est d'Ucraïna.

En aquest context, les forces armades d'Ucraïna han reportat aquest mateix divendres al matí el llançament de 150 drons per part de l'exèrcit rus contra diversos punts del país i han assegurat que uns 65 dels aparells han estat interceptats pels seus sistemes de defensa aèria.