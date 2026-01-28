Prop de 300 evacuats en l'incendi d'un hotel de luxe als Alps francesos

Europa Press/Contacto/Alexis Sciard - Arxiu
MADRID 28 gen. (EUROPA PRESS) -
Prop de 300 persones han hagut de ser evacuades per un incendi registrat en un hotel de luxe a l'estació d'esquí de Courchevel, als Alps francesos, en el qual sis bombers han resultat ferits lleus.
El foc es va propagar dimarts a la tarda a l'àtic d'un hotel de cinc estrelles a l'estació de Courchevel, i ha continuat actiu fins aquest dimecres quan els serveis de bombers han pogut controlar les flames, informen mitjans francesos.
L'incendi no ha provocat víctimes mortals, si bé ha obligat a desallotjar 279 persones, més de 90 de l'hotel incendiat, i 192 més d'un allotjament contigu. A més, sis bombers dels equips que hi han intervingut han resultat ferits lleus.
La magnitud de l'incendi ha obligat a desplegar un total de 131 bombers i 57 vehicles al lloc dels fets, més d'un centenar hi continuaven treballant durant les primeres hores del matí fins que s'ha aconseguit controlar el foc.