Un projectil impacta la ciutat egípcia de Taba, al costat de la frontera amb Israel, i deixa sis ferits

MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys sis persones han resultat ferides la nit d'aquest dijous per la caiguda d'un projectil a la ciutat egípcia de Taba, que es troba a la governació de Sinaí del Sud, al costat de la frontera amb Israel.

Segons fonts de l'Hospital de Taba, cinc pacients han estat donats d'alta després de rebre el tractament necessari, mentre que el personal sanitari està tractant d'estabilitzar al sisè pacient.

El projectil ha afectat a un aparcament d'ambulàncies i a un edifici residencial assignat a l'equip mèdic, informa el mitjà egipci Caire 24. No obstant això, de moment no hi ha una confirmació pública per part de les autoritats.

Un comitè d'investigació de les forces de seguretat han arribat al lloc on ha impactat el coet i han iniciat una investigació per revelar les circumstàncies, agregant que "una vegada que es determini" el responsable "totes les opcions estaran sobre la taula" i Egipte "es reserva el dret de respondre en el moment apropiat".

Aquest incident té lloc en el marc dels enfrontaments entre l'Exèrcit d'Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que ha encès les alarmes per que el conflicte s'estengui per la regió.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han assenyalat que tenen coneixement de l'incident però que ha tingut lloc "a l'altre costat de la seva frontera", segons ha pogut saber el diari 'Times of Israel'.