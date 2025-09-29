El proeuropeu Partit Acció i Solidaritat s'alça amb la majoria a les legislatives de Moldàvia

MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El Partit Acció i Solidaritat (PAS) de Moldàvia ha guanyat les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge al país, amb gairebé un 50 per cent dels suports, molt per davant del Bloc Electoral Patriòtic (BEP) que ha collit prop d'un 25 per cent dels vots, segons els resultats oficials amb més del 97 per cent escrutat.
La formació de la presidenta proeuropea, Maia Sandu, amb un 49,56 per cent dels vots, obtindrà així 54 escons al Parlament, mentre que el BEP, que aglutina a socialistes, comunistes i russòfils, després d'haver rebut el suport del 24,56 per cent dels vots emesos, estarà representat per 27 diputats.
Li segueixen la coalició Alternativa, que queda com a tercera força amb poc més del 8 per cent de vots i vuit representants, a més del prorús Partit Nostre, que se situa amb un 6,25 punts percentuals i sis escons; i el proeuropeu Partit Polític Democràcia en Cas (PPDA), que també aconsegueix sis seients al Parlament moldau.