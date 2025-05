El Problema 2025: la crisi de natalitat al Japó arriba al seu punt àlgid

La generació del baby-boom compleix 75 anys mentre el nombre de naixements es desploma fins a un mínim històric

Les estimacions preliminars del Ministeri de Sanitat, Treball i Benestar del Japó apunten que el 2024 han nascut amb prou feines 721.000 nens, el mínim absolut registrat des del començament de les investigacions estadístiques del país fa 75 anys, els mateixos anys que aquest any complirà la generació del baby-boom, que va suposar el rècord de 2,69 milions de bebès nascuts el 1949 en un país amb una crisi de natalitat endèmica que arribarà a partir d'aquest any a la seva massa crítica en el que descriuen com el Problema 2025.

El Problema 2025 és el nom que els experts com Takao Komine, de l'Institut per a Estudis de Política Internacional (IEPI) del Japó, donen a la crisi polifacètica --econòmica, social i, fins i tot, d'abast internacional-- que el Japó començarà a afrontar aquest any, quan els baby-boomers entrin en l'edat avançada.

Serà el començament d'un efecte dominó que començarà a les residències i afectarà progressivament a la Seguretat Social, als programes d'atenció als necessitats i, en últim terme, a l'economia nacional, i que arriba just mentre el primer ministre del país, Shigeru Ishiba, ha avisat a principis d'aquesta setmana que la situació financera del Japó "és pitjor que la de Grècia".

Les famílies japoneses són conscients des de fa anys de les causes d'aquest declivi. Segons una enquesta del 2021 de l'Institut Nacional d'Estudis de Població, vuit de cada deu parelles consideren que el cost de l'educació infantil és el principal obstacle per tenir més d'un fill. El segon motiu més destacat és la manca d'espai: més nens requereixen més metres quadrats. El Govern japonès mira d'explorar els pisos buits (nou milions en tot el país, un 10% a Tòquio) mentre estudia una reforma del lloguer per facilitar la transició a habitatges més espaiosos.

Sis de cada deu enquestats pel govern també veuen enormement difícil conciliar la vida laboral amb la familiar i les llargues hores de treball desincentiven les parelles. Ara mateix hi ha ajuts de 200 euros al mes per nen fins que compleixen els divuit, i els pares també podran sol·licitar serveis de guarderia per a nens menors de tres anys, fins i tot, si no treballen, però el cavall de batalla és el teletreball.

A partir d'abril d'aquest any, entraran en vigor de manera gradual una sèrie de mesures per transformar el règim laboral: les empreses estaran obligades a permetre que els empleats amb nens en edat preescolar de tres anys o més triïn entre almenys dues opcions d'estil de treball, com a treball remot, jornades més curtes o hores de treball escalonades, i per permetre que els empleats amb nens menors de tres anys treballin des de casa.

UNA CADENA DE PROBLEMES

Els serveis d'atenció d'infermeria a la tercera edat seran els primers a percebre els efectes del Problema 2025. A partir d'aquest any, segons l'informe de l'IEPI, "serà gairebé segur un augment sobtat" del nombre de persones que necessitaran aquesta mena d'atenció, cosa que implicarà "una càrrega significativament superior per a la força laboral" i els consegüents problemes de falta de personal.

La seguretat social ja és el principal factor darrere del dèficit pressupostari del Japó. "Les pressions d'un creixent dèficit fiscal i l'augment de les cosines d'assegurances s'intensificaran encara més si no s'aborda el problema", avisa l'IEPI abans d'alertar que si el govern no actua ràpidament "és probable que el descontent públic s'intensifiqui i que la sostenibilitat del sistema de seguretat social acabi seriosament en dubte".

Un tercer problema té caràcter geogràfic. "El Problema 2025 és una crisi de les grans àrees urbanes" com Tòquio, Osaka i Nagoya, "on es percebrà amb més força l'increment de població de la tercera edat". A aquest efecte, ja s'han engegat iniciatives polítiques, com la construcció de centres d'atenció que transcendeixin els límits municipals i el foment del trasllat de les persones grans a llocs que millorin la seva atenció, però és "imperatiu que considerem ara com respondre als problemes des d'una perspectiva geogràfica àmplia", recomana l'institut.

Aquests tres factors, sumats, podrien desembocar en una nova crisi de desigualtat, més acusada entre les persones grans i sota l'amenaça d'una població que ha passat desapercebuda durant dècades: els milers de persones que van ser víctima en els anys 90 del col·lapse de la bombolla econòmica i van acabar com ninis. A partir del 2025, s'uniran a les files de la tercera edat.

Al Japó se li acaba el temps per abordar la caiguda de la seva taxa de natalitat: els investigadors estimen que el país haurà perdut per al 2070 el 30% de la seva població. El professor Yamaguchi Shintaro, de la Universitat de Tòquio, expert en economia laboral i familiar, ha aplaudit les mesures del govern però considera que són insuficients per abordar aquesta crisi i percep que el nucli familiar haurà de posar més de la seva part, especialment pel que fa al repartiment de tasques.

"Les dones dediquen cinc vegades més temps a les tasques domèstiques i a cura dels nens que els homes", ha explicat a la radiotelevisió estatal japonesa, NHK. "Si els homes estiguessin més presents en la cura dels nens, com als països occidentals, estaríem més prop de la solució", ha afegit.