El príncep Andreu d'Anglaterra renuncia als seus títols per les acusacions sobre vincles amb Epstein

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El príncep Andreu d'Anglaterra ha anunciat aquest divendres que renuncia als seus títols, entre ells el de duc de York, enmig de les acusacions sobre vincles amb el delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein, involucrat en un cas de suposats abusos sexuals a menors d'edat.
"Després de converses amb el rei i la meva família immediata i més àmplia, hem conclòs que les contínues acusacions contra mi distreuen del treball de La seva Majestat i la Família Reial", ha assenyalat en un comunicat el príncep Andreu.
En la nota, ha precisat que pren aquesta decisió per anteposar, "com sempre", el seu deure amb la seva família i el seu país. "Per tant, ja no usaré el meu títol ni els honors que m'han estat conferits. Com ja he dit, nego rotundament les acusacions en contra meva", ha reiterat.
En 2019, Andreu d'Anglaterra va anunciar que abandonava les seves activitats públiques a causa de l'escàndol en el qual s'ha vist embolicat per la seva relació amb el magnat nord-americà.
Epstein va ser arrestat el juliol de 2019 per càrrecs d'abús sexual i tràfic de desenes de nenes a principis dels anys 2000. Aquest milionari, qui va arribar fins i tot a codearse en algun moment amb personalitats com el príncep Andreu d'Anglaterra --el fill d'Elisabet II--, Bill Clinton o Donald Trump, va ser descobert penjat en la seva cel·la.