La primera ministra danesa, amb una "fuetada cervical lleu" per l'agressió, cancel·la els actes electorals

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha cancel·lat tots els actes per a les eleccions europees previstos per a aquest dissabte arran de l'agressió de la qual va ser víctima aquest passat divendres i que li ha causat una "lleu fuetada cervical", segons l'últim comunicat mèdic recollit pels mitjans nacionals.

L'agressió, per la qual ha estat detingut un home de 39 anys que compareixerà aquest dissabte davant un tribunal, també ha deixat la primera ministra una mica "alterada", segons el comunicat recollit pel 'Jyllands-Posten'.

D'acord amb els testimonis consultats pels mitjans nacionals, l'individu va propinar una forta empenta a la cap del Govern danès que va perdre l'equilibri, tot i que no va arribar a caure a terra.

No obstant això, per precaució, Frederiksen no assistirà als actes previstos per a aquest dissabte del seu Partit Socialdemòcrata a diverses zones de l'àrea metropolitana de la capital, Copenhaguen, i als voltants, com Herlev, Rodovre, Roskilde, Holbaek i Slagelse.