La primera fase de l'alto el foc a Gaza expira aquest dissabte enmig de molta incertesa

L'ONU demana a Hamas i Israel que recordin els assoliments aconseguits gràcies a la reentrada de l'ajuda: "No podem fer marxa enrere"

MADRID, 1 març (EUROPA PRESS) -

La primera fase de l'acord d'alto el foc entre Israel i Hamas el passat 19 de gener acaba aquest dissabte sense que cap de les dues parts hagin avançat gens ni mica per continuar el cessament d'hostilitats, en el que podria suposar el final del crucial respir que ha pres la població de l'enclavament.

Aquests 42 dies d'alto el foc han estat testimonis d'una sèrie d'intercanvis d'ostatges israelians per presoners palestins en compliment de la premissa fonamental d'aquesta primera etapa: restaurar la confiança entre Israel i Hamas a través d'aquesta sèrie d'intercanvis amb vista a una segona fase que implicaria tant la finalització d'aquests procediments com la retirada d'Israel de l'enclavament.

No obstant això, de dues setmanes a aquesta part el panorama s'ha enfosquit quan ha aparegut sobre la taula una qüestió fonamental com és el futur polític de la Franja de Gaza, una qüestió reservada en principi per a una hipotètica tercera fase de l'alto el foc, però d'importància tan crucial que la discussió era inevitable.

El Govern israelià, amb el primer ministre Benjamin Netanyahu al capdavant, va començar a insistir en aquells dies que no toleraria que Hamas mantingués el control (ni polític ni de seguretat) de l'enclavament palestí, una possibilitat que el moviment islamista no contemplava.

Mentrestant, les dues parts van començar a empitjorar les seves acusacions sobre el maltractament als ostatges i als presoners conforme avançava el procediment d'intercanvi fins al punt que Israel es va negar la setmana passada a excarcerar la partida corresponent de presoners palestins després de criticar les cerimònies "humiliants" d'alliberament de Hamas.

Per la seva banda, el moviment palestí va denunciar l'estat de salut precari dels presoners alliberats, molts dels quals van haver de ser ingressats d'urgència en presentar senyals de malnutrició i abusos físics.

La setmana passada, l'enviat al Pròxim Orient de la Casa Blanca, Steve Witkoff, va proposar obertament la possibilitat de prorrogar la primera fase de l'acord, és a dir, prosseguir amb els intercanvis sense tractar cap altra qüestió.

Aquest dissabte, Hamas ha rebutjat categòricament aquesta possibilitat en entendre que es tracta d'un retorn al punt de partida i una tàctica dilatòria orquestrada amb Israel perquè mantingui la seva presència a l'enclavament. El seu portaveu, Hazim Qasem, també ha confirmat que ara mateix no hi ha progressos de cara a una segona part tot i que els mediadors internacionals han confirmat als mitjans israelians que les negociacions, especialment al Caire, continuaran fins a l'últim moment.

SENSE MARXA ENRERE

Mentrestant, el secretari general de l'ONU, António Guterres, ha fet una crida aquest divendres a Israel i Hamas perquè mantinguin com sigui l'alto el foc. "Els pròxims dies són crucials. Les parts no han d'escatimar esforços per evitar que aquest acord es trenqui. Les insto que compleixin els seus compromisos i els apliquin íntegrament", va declarar Guterres des de Nova York.

Per la seva banda, les agències de les Nacions Unides han demanat en les últimes hores a totes dues parts que apreciïn els assoliments aconseguits fins al moment, sobretot en matèria humanitària.

El Programa Mundial d'Aliments de l'ONU (PMA), recorda que des del restabliment parcial de l'arribada d'ajuda humanitària amb l'alto el foc, l'agència ha arribat a un milió de gazians, i que ha aconseguit reprendre el funcionament de punts de distribució, reobert fleques i ampliat una ajuda crucial en efectiu a la població.

"L'impacte de l'accés humanitari segur i sostingut és evident. L'alto el foc s'ha de mantenir. No podem fer marxa enrere", afegeix el PMA en un comunicat publicat a X.