El primer ministre xinès assegura que el seu país està a punt per a una nova batalla comercial amb els EUA

El país, segons Li Qiang, es troba en la posició correcta per fer front a una crisi de fragmentació econòmica

MADRID 23 (EUROPA PRESS)

El primer ministre de la Xina, Li Qiang, ha assegurat aquest diumenge que el seu país està a punt "per a impactes per sobre de les expectatives" en un avís sobre la nova batalla comercial contra l'administració Trump.

"La inestabilitat i la incertesa van en augment", ha manifestat el primer ministre durant l'obertura del Fòrum de Desenvolupament de la Xina, una trobada de diversos dies que congregarà a Pequín a personalitats tan destacades com el ceo d'Apple, Tim Cook, o el director executiu d'Aramco, Amin Nasser.

"En aquest moment", ha afegit el primer ministre xinès, "em sembla que és encara més important que cadascun dels nostres països obri més els seus mercats i que totes les nostres empreses comparteixin més els seus recursos", recull en el seu discurs, publicat per l'agència oficial de notícies xinesa Xinhua.

També destaca la presència en la conferència del senador nord-americà Steve Daines, membre de la Comissió d'Exteriors del Senat, i acèrrim partidari del president nord-americà, en el que es tracta de la primera visita a la Xina d'un alt responsable del legislatiu des de la tornada al poder de Trump, al gener d'aquest any.

Daines es va reunir dissabte amb el vice-primer ministre He Lifeng, considerat la màxima autoritat en política econòmica com a antic director de l'oficina de la Comissió Central d'Assumptes Financers i Econòmics.

El primer ministre xinès també va reiterar la promesa del Banc Central de reduir els tipus d'interès i el coeficient de reserves obligatòries quan sigui oportú, i s'ha compromès a oferir més suport quan sigui necessari per garantir el bon funcionament de l'economia.

Les declaracions de Li es produeixen en un moment en què la Xina redobla els seus esforços per atreure empreses estrangeres després que la inversió estrangera es va desplomar l'any passat al nivell més baix en més de tres dècades.

En els pròxims dies, els EUA completaran una revisió del compliment per part de Pequín de l'acord comercial de fase u aconseguit durant el primer mandat de Trump i imposarà amplis aranzels recíprocs a nivell mundial, recorda Bloomberg.

Les autoritats xineses intenten, ara com ara, aprofitar l'impuls del sector privat impulsat per la start-up d'intel·ligència artificial DeepSeek i presentar Pequín com un motor d'estabilitat global. La Xina, cal recordar, va presentar recentment un pla d'acció per al consum amb la finalitat de protegir l'economia dels riscos externs.

Les autoritats han establert un ambiciós objectiu de creixement econòmic d'al voltant del 5% per al 2025 i han elevat l'objectiu de dèficit fiscal de la Xina al seu nivell més alt en més de tres dècades. No obstant això, si la guerra comercial amb els EUA s'intensifica, els economistes avisen que la Xina necessitarà implementar un estímul substancial per aconseguir el seu objectiu de creixement aquest any.