El primer ministre de Qatar lamenta que "no és la primera vegada" que Netanyahu "genera una escalada regional"

Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Arxiu
MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -
El primer ministre i ministre d'Exteriors de Qatar, Mohammad bin Abdulrahman al Thani, ha criticat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, afirmant que, "lamentablement, no és la primera vegada que genera una escalada a la regió", apuntant a les campanyes militars sota els seus mandats al Líban, Síria.
"Lamentablement, no és la primera vegada que el primer ministre israelià genera una escalada a la regió, mitjançant la contínua ocupació i expansió en territoris libanesos i sirians, i la negativa a comprometre's amb la retirada de la Franja de Gaza oa complir les obligacions derivades dels acords", ha afirmat Al Thani en una entrevista amb la cadena panàrab Al Jazeera, tot just un dia després que Netanyahu presumís d'haver creat "zones de seguretat" a Gaza, Síria i el Líban.
Al fil, el mandatari qatarià ha subratllat que la prioritat del seu país és "el respecte a la sobirania dels Estats, la desescalada i l'esforç màxim per contenir aquests conflictes, de manera que es restableixi l'estabilitat a la regió i s'eviti un patiment més gran als seus pobles".