El primer ministre de Portugal avança que defensaria Costa com a president del CE

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de Portugal, el conservador Luís Montenegro, ha avançat que el seu govern estaria disposat a donar suport al socialista António Costa si té opcions de ser el nou president del Consell Europeu, malgrat que no comparteixen família política.

Costa ja va afirmar diumenge al vespre que, amb els resultats de tota la UE ja damunt la taula, la presidència del Consell havia de correspondre a un socialista, després que els populars s'han mantingut com el grup amb més eurodiputats i aspiren a conservar la Comissió.

Montenegro ha admès que és "possible" que el Consell l'ocupi un membre de la família socialdemòcrata i ha confirmat que no s'interposarà en el possible camí de Costa, segons la cadena RTP. "Si és candidat, (la coalició Aliança Democràtica) AD i el Govern de Portugal no només li donaran suport sinó que faran tot el possible perquè la candidatura prosperi", ha confirmat.

El mateix Costa, que no s'ha autodescartat mai després d'aparèixer en totes les travesses dels darrers mesos, ha assegurat que no acceptaria ocupar un càrrec d'aquest nivell sense el suport del govern del seu país, tot i que teòricament no necessita que Lisboa el postuli.

En el cas de la Comissió Europea, l'aspirant a presidir-la sí que necessita que el presenti el seu govern, en la mesura que cadascun dels 27 estats membres ha de proposar un candidat per al col·legi de comissaris. La teòrica favorita, la popular Ursula von der Leyen, necessita per tant l'aval de l'executiu de coalició que lidera el socialdemòcrata Olaf Scholz.