El primer ministre del Líban prefereix evitar un enfrontament amb Hezbollah encara que "no es deixarà intimidar"

Europa Press/Contacto/Michtof
MADRID, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, ha assegurat aquest dimarts per la nit que "prefereix evitar un enfrontament directe" amb el partit-milícia xiïta Hezbollah, encara que ha avisat que tampoc "es deixarà intimidar" a la llum de les decisions preses pel Govern libanès que han confirmat la il·legitimitat de les activitats armades i demanen per això el desarmament de la milícia.
Durant una roda de premsa conjunta a París amb el president francès, Emmanuel Macron, Salam ha subratllat que l'estabilitat del país passa pel desarmament de Hezbollah, contra el qual prefereix evitar un enfrontament directe.
"La prioritat absoluta és que Hezbollah sigui desarmat, però no podem tenir estabilitat completa sense que Israel retiri a les seves tropes", ha subratllat, segons ha recollit per la Presidència del Consell de Ministres libanès a xarxes socials.