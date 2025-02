El primer ministre Kurti aplaudeix les primeres eleccions parlamentàries "regulars" i anima al vot

Els principals candidats lliuren la seva paperetes amb crides a la participació com a expressió de la sobirania kosovar

L'assistència es mou al migdia al voltant del 8%, tres punts menys que el 2021

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de Kosovo, Albin Kurti, ha dipositat ja el seu vot en les eleccions legislatives d'aquest diumenge, els primers comicis parlamentaris que se celebren després de la finalització d'un mandat complet des de l'autoproclamació d'independència del 2008, una situació celebrada pel mandatari, preferit en les enquestes per a revalidar el seu càrrec.

Kurti i el seu partit Vetëvendosje parteixen amb avantatge tot i que ja sense expectatives de repetir el gran triomf del 2021 donada l'erosió causada en la seva figura després de quatre anys de conflicte obert amb Sèrbia, enmig d'una paràlisi gairebé endèmica en les negociacions d'integració amb la Unió Europea i, sota la nova administració Trump, la completa desconfiança de la Casa Blanca.

"Un nou dia i primeres eleccions parlamentàries regulars a l'Estat independent de Kosovo. Agraeixo a tots els ciutadans que han votat fins ara i animo tothom a votar", ha manifestat Kurti després de dipositar la seva papereta al col·legi de votació establert a la Facultat d'Economia de la Universitat de Pristina.

"Exerciu el vostre dret democràtic de fer sentir la vostra veu. Aprofiteu l'oportunitat de la llibertat per decidir durant els pròxims quatre anys. Bona sort", va afegir Kurti en unes declaracions als mitjans kosovars.

També ha dipositat la seva papereta un dels grans rivals de Kurti, el president de la Lliga Democràtica de Kosovo, Lumir Abdixhiku. "És el dia de la democràcia i en aquest dia de la democràcia convido els ciutadans de Kosovo a participar massivament en la determinació del seu destí per als pròxims quatre anys, per a ells mateixos i per a la República de Kosovo", va afirmar.

El conservador Abdixhiku ha dedicat la seva campanya electoral a retreure a Kurti les sancions europees de les quals ha fet creditor Kosovo. "Aquest país està aïllat", va declarar a finals del mes passat durant un míting a Pristina, en el qual va assegurar que ara "és el moment" d'emprendre un nou rumb i girar full, segons les declaracions recollides pel portal de notícies 'Koha'.

Un altre candidat a primer ministre, Bedri Hamza, del Partit Democràtic de Kosovo, també ha votat amb un missatge de respecte absolut a la voluntat democràtica de la població: "Qualsevol resultat que votin els ciutadans de la República de Kosovo em sembla acceptable", ha assegurat.

La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, ha aplaudit al seu col·legi de votació que les eleccions representen un exemple de desenvolupament democràtic a l'hora d'elegir el Parlament, una institució clau per "prendre decisions que són importants per a la qualitat de les seves vides i de tot el nostre país".

Les dades preliminars de participació proporcionades per la Comissió Electoral llancen un percentatge d'assistència al voltant del 8% al migdia, tres punts percentuals menys que el 2021, segons ha explicat en una roda de premsa el president de la Comissió, Kreshnik Radoniqi.