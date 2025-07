El primer ministre del Japó descarta dimitir malgrat el daltabaix del PLD en les eleccions al Senat

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de Japó, Shigeru Ishiba, ha assegurat aquest diumenge que es mantindrà en el càrrec malgrat el que promet ser una nit infausta per al seu Partit Liberal Democràtic de Japó (PLD), que s'ha quedat sense la majoria després de les eleccions parcials al Senat celebrades aquest diumenge, marcades per l'ascens de la ultradreta representada en el partit Sanseito.

La coalició governant PLD-Komeito ha obtingut 47 escons, tres menys del que necessitava per conservar el control de la Cambra alta i a aquests caldria sumar els 75 que no estan en disputa en aquesta votació i que ja controlaven prèviament; l'oposició ha aconseguit 77 escons, a sumar als 48 que manté de l'anterior període, segons la projecció elaborada per la televisió pública NHK i, amb aquestes xifres, l'oposició controla 125 dels 250 escons de la Cambra alta, mentre que la coalició obté 121 seients.

Encara resten tres escons per assignar, però encara que fossin tots para PLD i Komeito, no aconseguirien revalidar la seva majoria; tenint en compte que el partit ja va perdre la majoria de la Cambra baixa l'any passat, Ishiba encapçala ara un partit que es troba en el seu moment més feble de les últimes dècades.

No obstant això, en unes primeres declaracions a la NHK durant la publicació dels resultats inicials, Ishiba s'ha negat a dimitir malgrat la "gravetat d'una situació que cal assumir amb humilitat i amb sinceritat".