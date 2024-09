El primer ministre de França presentarà el nou Govern del país "abans del diumenge"

MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de França, Michel Barnier, presentarà el nou Govern del país "abans del diumenge", unes declaracions que arriben durant una jornada en la qual s'esperava que anunciés el gabinet després de la seva reunió amb el president, Emmanuel Macron, a qui ja li ha presentat un llistat amb els ministres.

"Serà presentat abans del diumenge, a la llum dels controls ètics habituals", ha comunicat l'Oficina del primer ministre, segons recull el diari francès 'Le Figaro'.

Durant la seva trobada al palau de l'Elisi, Barnier ha lliurat a Macron els noms de 38 ministres, dels quals 16 seran titulars de cartera. Alguns dels ministeris més importants quedaran en mans de polítics afins a Macron malgrat haver estat la tercera opció més votada en les passades eleccions legislatives.

A més, li ha traslladat que aquest nou gabinet està "disposat a actuar al servei dels francesos" i enfocat a "millorar el nivell de vida dels francesos i el funcionament dels serveis públics" , segons ha comunicat la Presidència gal·la.

Malgrat que encara no hi ha hagut cap confirmació oficial, la premsa gal·la ha avançat la possible composició de l'Executiu, després del que algunes figures de l'esquerra, com el coordinador nacional de la França Insubmisa (LFI) a l'Assemblea Nacional, Manuel Bompard, han criticat la presència de polítics conservadors al Govern.

"Són tots els derrotats en les últimes eleccions els que formaran el Govern", ha retret Bompard en una publicació a les seves xarxes socials en la qual ha aprofitat per reiterar la crida a la població perquè assisteixi a la manifestació prevista aquest dissabte contra el president Macron.