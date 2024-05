El primer ministre d'Eslovàquia es troba estabilitzat dins la gravetat, segons l'últim comunicat mèdic

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico, ha estat estabilitzat en les últimes hores, però el seu estat de salut continua sent "greu" per les ferides arran de l'atemptat de dimecres, segons l'últim comunicat mèdic donat a conèixer aquest dissabte per les autoritats.

La ministra de Salut eslovaca, Zuzana Dolinkovà, ha explicat que l'operació a la qual Fico va ser sotmès aquest divendres per retirar-li el teixit necrosat de l'abdomen, causat pels trets de l'atacant, Juraj Cintula, han contribuït a millorar el seu estat de salut.

El primer ministre eslovac es troba ara mateix conscient, ha afegit per la seva banda el viceprimer ministre, Robert Kalinak, en la roda de premsa conjunta recollida per la cadena Ta3.

Kalinak ha afegit que, gràcies a la tasca dels metges, Fico s'està aproximant a un pronòstic positiu, si bé encara no està fora de perill. És més, el seu estat de salut és delicat i no permetrà que sigui traslladat dilluns, com estava previst en principi, a un hospital de la capital, Bratislava.

En canvi, continuarà ingressat durant els pròxims dies al centre mèdic de la localitat de Banská Bystrica, escenari del tiroteig.