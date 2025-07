El primer ministre del Canadà planeja reconèixer formalment Palestina com a Estat al setembre

MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha anunciat aquest dimecres que el Canadà té la intenció de reconèixer en l'Assemblea General de l'ONU de setembre a Palestina com a Estat, sumant-se així a mesures similars preses recentment per altres països occidentals.

"Aquesta intenció es basa en el compromís de l'Autoritat Palestina amb les reformes tan necessàries, incloent els compromisos del president (Mahmud) Abbas de reformar profundament la seva governança, celebrar eleccions generals el 2026 en les quals Hamas no pugui participar, i desmilitaritzar l'Estat palestí", ha declarat.

En un comunicat difós per l'agència de notícies palestina WAFA, Abbas ha aplaudit el que ha qualificat com una "postura valenta (...) per salvar la solució de dues Estats"; per la seva banda, Israel ha rebutjat l'anunci del cap de l'Executiu canadenc amb un missatge difós pel seu Ministeri d'Exteriors a la xarxa social X en el qual ha lamentat el "canvi de postura" de Canadà en el que ha considerat com una recompensa per a Hamas, textualment.