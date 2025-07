El primer ministre de Cambodja agraeix a Trump els esforços per a un alto el foc amb Tailàndia

Les autoritats tailandeses acusen l'exèrcit cambodjà de disparar artilleria pesant contra habitatges civils

El primer ministre cambodjà, Hun Manet, ha agraït aquest diumenge al president dels Estats Units, Donald Trump, els esforços per a un alto el foc entre Cambodja i Tailàndia, després que l'inquilí de la Casa Blanca assegurés que els líders de tots dos països havien confirmat la voluntat d'aconseguir un cessament d'hostilitats després de diversos dies d'atacs a la frontera comuna.

Manet ha "deixat clar" a Trump que Cambodja està d'acord amb la proposta d'alto el foc immediat i incondicional després que el dirigent nord-americà expressés el seu "desig d'evitar una guerra o combats que provoquin nombroses morts i ferits", així com el seu desig que hi hagi "pau entre tots dos països". "Sempre s'ha esforçat per intervenir i ha aconseguit resoldre conflictes en nombrosos països del món", ha assegurat.

"Voldria agrair a l'honorable president Trump la seva iniciativa i mediació per aconseguir un alto el foc immediat i la pau entre Cambodja i Tailàndia. Aquest excel·lent resultat contribuirà a protegir la vida de molts soldats i civils que podrien haver perdut la vida o sortir ferits dels combats, i ajudarà centenars de milers de refugiats a tornar als seus pobles per continuar amb la seva vida quotidiana de manera segura i pacífica", diu un comunicat.

Manet ha explicat que aquest dissabte a la nit va mantenir una conversa telefònica amb Trump sobre els enfrontaments armats a la frontera, en la qual el mandatari nord-americà li "va comunicar la positiva notícia que la part tailandesa també hi estava d'acord" amb la proposta "d'un alto el foc immediat": "Aquesta és una notícia positiva per als soldats i el poble de tots dos països", ha assegurat.

"Espero que la part tailandesa no canviï de postura, com va fer amb la iniciativa de coordinació del primer ministre (de Malàisia), Anwar Ibrahim, el 24 de juliol", ha indicat, en referència al fracàs d'un primer intent d'alto el foc intervingut pel també president en funcions de l'Associació de les Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN), després que Tailàndia declinés la proposta al·legant "atacs indiscriminats contra territori tailandès".

En aquest sentit, el primer ministre cambodjà ha ordenat al seu ministre d'Exteriors, Prak Sokhonn, que abordi la situació amb el seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, i que "col·labori en coordinació" amb el cap de la diplomàcia tailandesa "per implementar ràpidament els principis acordats amb l'objectiu de posar fi a les baixes de soldats i civils de totes dues bandes".

Per la seva banda, el Govern tailandès --que ha xifrat en tretze els civils morts del seu costat-- ha acusat l'exèrcit cambodjà d'haver disparat artilleria pesant cap a les 4.30 (hora local) contra habitatges civils a la província de Surin després d'una "campanya de desinformació llançada per Cambodja que afirmava falsament que Tailàndia havia disparat primer".

"Tailàndia condemna enèrgicament aquesta flagrant i reiterada violació del dret internacional i insta Cambodja a cessar immediatament els atacs contra objectius civils. No es podrà aconseguir un cessament d'hostilitats mentre Cambodja mostri una greu falta de bona fe i violi reiteradament els principis bàsics dels drets humans i el dret internacional", ha expressat.

Així, a través del Ministeri d'Exteriors, ha remarcat que "es reserva el dret inherent a la defensa legítima, consagrat en l'article 51 de la Carta de les Nacions Unides, i ha respost contra objectius militars limitats per neutralitzar les amenaces" a la seva "sobirania nacional i integritat territorial".

Finalment, la cartera ministerial ha fet una crida a la comunitat internacional "perquè condemni aquests actes inhumans i reprensibles que està cometent Cambodja i que tenen lloc en un ordre internacional basat en normes".

Els enfrontaments van esclatar hores després que Tailàndia anunciés una reducció dels seus llaços diplomàtics amb Cambodja després de denunciar que cinc soldats van resultar ferits arran de l'explosió d'una mina antipersones a la província d'Ubon Ratchathani (est), fet del qual Cambodja ha donat una versió diferent, després de mesos de tensions.

Les relacions entre les dues parts s'havien deteriorat després que el passat 28 de maig un soldat cambodjà morís a mans de les forces tailandeses prop de Preah Vihear, situat en una zona en disputa entre tots dos països, sense que els contactes des de llavors per reduir les tensions hagin arribat a bon port.