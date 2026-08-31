El preu del petroli puja a més de 90 dòlars després dels atacs d'EUA en l'estret d'Ormuz

MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El preu del petroli Brent, de referència a Europa, pujava gairebé un 3% a primera hora d'aquest matí, fins a depassar els 90 dòlars per barril, després dels atacs llançats pels Estats Units (EUA) sobre l'illa de Larek, una illa iraniana situada en l'estratègic estret d'Ormuz, al golf Pèrsic.
Per la seva banda, el preu del cru West Texas Intermediate (WTI), de referència als EUA, s'encaria un 2,6%, fins a sobrepassar els 85 dòlars per barril.
La televisió de Qatar Al Jazeera ha informat, citant a un responsable nord-americà sota condició d'anonimat, que els Estats Units han atacat dos llançacoets de la Guàrdia Revolucionària situats a Larek.
Els coets estaven sent preparats per llançar mines navals en l'estret d'Ormuz, ha explicat la font. "Les nostres forces han completat el desminatge de les rutes mercants internacionals de l'estret d'Ormuz", ha assenyalat, abans d'advertir que estan monitoritzant la zona i estan "llests" per "protegir el lliure trànsit comercial a través de l'estret d'Ormuz".
Hores després, el Comandament Central (CENTCOM) de les Forces Armades nord-americanes, que coordina a les forces militars nordamericanes a Pròxim Orient, ha reivindicat una "acció limitada i precisa" dirigida contra "unitats de minat de la Guàrdia Revolucionària Islàmica que representaven una amenaça imminent", titllant "d'absolutament fals" que tal acció pugui constituir un "acte d'agressió".
"Iran ha creat l'amenaça i l'Exèrcit nord-americà l'ha eliminat per protegir a mariners civils, navegació mercant i la lliure circulació del comerç mundial", ha argüït el CENTCOM en una publicació a les xarxes.
L'estret d'Ormuz s'ha convertit en un punt estratègic després que Iran tanqués el pas al petroli del golf Pèrsic en represàlia als atacs d'Israel i els Estats Units.
Almenys dues persones han mort i dues més han resultat ferides en l'atac nord-americà sobre l'illa de Larek, una illa iraniana situada en l'estratègic estret d'Ormuz, en el golf Pèrsic.
L'agència de notícies iraniana Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària iraniana, va informar en la nit del dissabte que un dron va atacar la zona i va causar almenys dos morts citant "fonts no oficials".
Més tard, la Guàrdia Revolucionària va confirmar en un comunicat que hi havia "màrtirs i ferits" entre els seus combatents com a conseqüència d'un atac de "l'enemic nord-americà-sionista" i va advertir que hi haurà un "càstig".
IRAN PREN REPRESÀLIES I ATACA DUES BASES AÈRIES
Com a resposta a l'atac de l'Exèrcit d'Estats Units contra l'illa de Larek, la Guàrdia Revolucionària Islàmica d'Iran ha anunciat aquest dilluns que ha llançat atacs contra caces dels Estats Units a les bases aèries Rei Hussein i Al-Azraq, ambdues a Jordània, hores abans que l'Exèrcit iranià hagi comunicat un altre atac contra helicòpters i tropes nord-americanes a la base d'Al Minhad, situada a la Unió dels Emirats Àrabs (EAU).
La Força Aeroespacial de la Guàrdia Revolucionària ha llançat míssils balístics contra la infraestructura tècnica i de manteniment i les bases de desplegament d'avions de combat enemics a les dues bases aèries nord-americanes, Rei Hussein i Al-Azraq, a Jordània", ha afirmat la mateixa, en la matinada d'aquest dilluns, en un comunicat difós per l'agencia iranià Tasnim, vinculada al propi cos militar.
La Guàrdia Revolucionària ha defensat el bombardeig com a "resposta a l'agressió aèria de l'enemic nord-americà-sionista a la illa Larek", on unes hores abans ha reconegut combatents morts i ferits. "Cada tret rebrà una resposta encara més aclaparadora", ha advertit.
Al mateix temps, la Guàrdia Revolucionària Islàmica d'Iran ha afirmat aquest dilluns que un "superpetrolier" ha estat "incendiat" en impactar contra "dues mines navals" després d'intentar creuar per la "ruta il·legal del sud de l'estret d'Ormuz", establerta pels Estats Units per al tràfic marítim per l'estratègic pas.
"Un superpetrolier que intentava transitar per la ruta il·legal al sud de l'estret d'Ormuz s'ha incendiat i ha quedat completament immobilitzat després de xocar amb dues mines navals", ha assenyalat l'Armada de la Guàrdia Revolucionària en un comunicat difós per l'agència Tasnim, vinculada a aquest òrgan militar.
Les autoritats iranianes s'han pronunciat en repetides ocasions contra la viabilitat del trànsit marítim a través del corredor sud de l'estret d'Ormuz.
De fet, dimarts passat, en anunciar un compromís amb Oman per a la gestió del tràfic per l'estratègic pas, Teheran va assegurar que el pacte inclou el tancament d'aquesta ruta, que els Estats Units al·lega controlar, segons van declarar al portal de notícies Axios dos funcionaris nord-americans que van destacar el transport de 10 milions de barrils de petroli diaris.
L'Exèrcit dels Estats Units ha afirmat aquest diumenge haver desviat més de 80 vaixells comercials, així com immobilitzat tres embarcacions i abordat altres dues, en el marc del seu bloqueig naval contra els ports i costes d'Iran.
"A data de 30 d'agost, les forces del (Comandament Central de l'Exèrcit d'Estats Units) CENTCOM han desviat 83 bucs comercials, han inutilitzat tres i han abordat dos per garantir el compliment del bloqueig", ha assenyalat l'autoritat castrense en un missatge a les xarxes.