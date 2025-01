Presos polítics inicien una vaga de fam a Veneçuela

MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -

Presos polítics de l'Internat Judicial de Carabobo, conegut com Tocuyito, i de la seu del Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (SEBIN) a L'Helicoide, van iniciar divendres per la tarda una vaga de fem per exigir el seu alliberament i criticar maltractaments sota custòdia.

El Comitè per la Llibertat dels Presos Polítics (CLIPP) ha informat a través del seu compte a la xarxa social X de la vaga, en què participen presos com Héctor Alonso Esqueda Nieves, detingut durant les protestes postelectorals, en protesta després de constatar l'incompliment de les promeses d'alliberament de mig centenar de presos a Tocuyito.

"El pres polític Héctor Alonso Esqueda Nieves va trucar als seus familiars per informar que ha iniciat una vaga de fam com a protesta per exigir el seu alliberament immediat, ja que és innocent", ha explicat el CLIPP a X.

A Esqueda Nieves, pare de tres menors d'edat i gerent de l'abocador de l'estat Cojedes, se'l van sumar, en un "un gest de solidaritat i resistència enfront de la injustícia", dos presos polítics més, les identitats dels quals no se saben.

El Comitè ha dit que Esqueda Nieves, acusat de terrorisme i incitació a l'odi, va ser detingut per funcionaris de la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) el 3 d'agost en una estació de servei a l'estat Cojedes, "mentre realitzava diligències".

"Fem una crida als organismes internacionals perquè condemnin aquestes greus violacions als drets humans i actuïn davant d'aquesta situació alarmant que afecta als presos polítics i les seves famílies, que afronten una evident violació sistemàtica de drets fonamentals a Veneçuela", han apel·lat.

Als detinguts de Tocuyito s'han sumat almenys 40 presos polítics de l'Helicoide per exigir justícia davant dels tractes cruels i inhumans soferts, així com el seu alliberament immediat.

"Els presos polítics estan esgotats dels constants atropellaments, els tractes cruels, inhumans i degradants que afrontan a les presons del govern veneçolà. Prou repressió. L'Estat veneçolà té la responsabilitat de garantir la vida, la integritat física i psicològica de tots els detinguts sota la seva custòdia, i ha de respondre per les greus violacions de drets humans que s'estan denunciant", ha destacat el Comitè.

Dilluns passat, el Ministeri Públic va informar de 413 excarceracions de persones detingudes durant les protestes posteriors a les eleccions presidencials del 28 de juliol, sobre les quals l'oposició denuncia frau electoral en favor del president Nicolás Maduro.

No obstant això, l'ONG Fòrum Penal ha informat que en acabar l'any hi havia una xifra rècord de 1.794 presos polítics, la majoria detinguts durant les protestes contra Maduro.