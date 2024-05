La presidenta de Geòrgia veta la llei d'agents estrangers

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Geòrgia, Salome Zourabichvili, ha anunciat aquest dissabte el seu veto a la llei d'agents estrangers que ha desencadenat una onada de protestes contra el Govern georgià i el rebuig de la Unió Europea i l'OTAN en entendre que es tracta d'un reflex de lleis similars a Rússia, dissenyades per aixafar la dissidència.

"Avui (dissabte) he vetat la 'llei russa'; una que, en essència, contradiu la nostra Constitució i totes les normes europees i representa un obstacle per al camí europeu", ha fet saber la presidenta de Geòrgia en un discurs davant del país i publicat en la web oficial.

Zourabichviliha afegit que aquest veto "està legalment justificat" i serà enviat aquest mateix dissabte al Parlament, en una decisió que provoca una nova topada entre la presidenta i el partit del Govern, Somni Georgià, que ha impulsat aquesta mesura i que en principi estaria capacitat per anul·lar el veto presidencial a la cambra.

La normativa, anomenada llei de transparència d'influència estrangera, és similar a la legislació russa d'"agents estrangers", amb la qual Moscou marca els crítics contra el Govern. La llei obliga a organitzacions, mitjans de comunicació i entitats similars que rebin almenys un 20 per cent del finançament de l'exterior a registrar-se com a "agents que defensen els interessos de forces estrangeres". En cas de no fer-ho, seran subjectes a multes quantioses.

Les autoritats georgianes, que han impulsat aquesta mesura, continuen defensant que compleix únicament el principi de transparència i que, per això, millorarà la sobirania i acostarà el país a la Unió Europea.