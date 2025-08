El president de Xile arriba a la mina de El Teniente per observar les tasques de rescat dels treballadors atrapats

Els equips de rescat han avançat quinze metres fins a la zona on es van localitzar els miners per última vegada

El president de Xile, Gabriel Boric, ha començat aquest dissabte una visita a la mina de El Teniente (al departament de Rancagua, al centre del país) per observar detingudament les tasques de rescat dels cinc treballadors que van quedar ahir atrapats en el col·lapse ocorregut després d'un terratrèmol a la regió.

El sisme, de magnitud 4,3, va provocar l'esfondrament que va causar la mort d'un miner, identificat com a Paulo Marín Tàpia, uns altres nou ferits i cinc atrapats.

L'operadora estatal de la mina, la Corporació Nacional del Coure, més coneguda com a CODELCO, ha informat en el seu últim recompte de primera hora d'aquest dissabte que els equips d'excavació han avançat quinze metres cap al lloc on es creu que estan atrapats els cinc miners.

Divendres passat, el president de CODELCO, Rubén Alvarado, va estimar que la posició dels miners va ser identificada per última vegada a vint metres del començament de l'excavació, la qual cosa significa que només quedarien cinc metres per arribar.

Tanmateix, abans d'això encara és necessari retirar una enorme quantitat de terra. CODELCO ha indicat que els seus equips han aconseguit apartar 2.000 tones de roca, una mica menys de les 5.000 que cal llevar per arribar als miners. Ara mateix treballen un centenar de persones en quadrilles de 36 i tots els indicadors sísmics reflecteixen que la situació és estable i de moment no hi ha perill de rèpliques després del sisme.