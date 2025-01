El president sud-coreà suspès llança un contraatac legal a 24 hores que expiri la seva ordre de detenció

El secretari d'Estat dels EUA visita aquest dilluns el país en la seva gira de comiat

MADRID, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

El president suspès de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha ordenat als seus advocats que investiguin els agents que porten des d'aquest divendres passat intentant executar una ordre de detenció en contra seva dins de la investigació a la qual està sent sotmès per la seva fallida declaració de llei marcial el passat 3 de desembre.

Yun Gap-geun, l'advocat defensor del president suspès, ha anunciat aquest diumenge que dilluns presentarà una denúncia contra el cap de l'Oficina d'Investigació de Crims d'Alts Funcionaris Públics (KOFIC), Oh Dong-woon, i contra desenes dels seus subordinats per entendre que divendres passat van cometre una "entrada il·legal" a la residència presidencial en intentar executar per vegada primera, i fracassant en l'obstinació, l'ordre contra Yoon.

La denúncia també assenyala que els agents anticorrupció van violar les lleis militars en enfrontar-se al dispositiu de seguretat del president suspès, que va decidir incorporar, després d'assumir el poder al maig del 2022, unitats de l'exèrcit al seu dispositiu de seguretat, el mateix que va protagonitzar divendres passat una topada amb els agents.

L'ordre de detenció, promulgada per un tribunal després que Yoon es va negar fins a en tres ocasions a comparèixer per respondre pels esdeveniments del 3 de desembre, expira aquest dilluns i ara mateix ningú sap amb certesa si la KOFIC tornarà a intentar en les pròximes hores la seva execució.

Fonts de l'agència oficial de notícies Yonhap informen que l'oficina anticorrupció tampoc descarta prorrogar la validesa de l'ordre de detenció o presentar una nova ordre, ja més ferma, que estipuli l'arrest formal del president suspès, que es nega a col·laborar perquè esgrimeix que la KOFIC no té autoritat legal per investigar el que Yoon considera una qüestió d'estat: va declarar la llei marcial, recorda, després d'acusar l'oposició del país d'orquestrar una conspiració amb Corea del Nord per atacar la integritat del país.

BLINKEN VISITA EL PAÍS

Enmig d'aquesta crisi, el secretari d'Estat dels EUA, Antony Blinken, començarà en les pròximes hores una visita al país com a part d'una gira de comiat del seu càrrec que també el portarà a Japó i a França.

Blinken es reunirà dilluns amb el seu homòleg Cho Tae-yul per parlar sobre "l'aliança Corea del Sud i els EUA, les qüestions de Corea del Nord i els desafiaments regionals i globals", sense fer esment a la crisi política regnant en un dels grans aliats nord-americans a la regió.

El comunicat del Departament d'Estat nord-americà tampoc esmenta directament l'agitació política actual a Seül, i afirma que Blinken parlarà sobre "les formes en què les nostres dues nacions poden aprofitar la cooperació crítica en els desafiaments que enfronta el món sobre la base dels nostres valors compartits".