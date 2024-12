El president sud-coreà ignora per segona vegada la citació del jutge per la llei marcial

MADRID 25 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, no ha comparegut aquest dimecres tal com havia estat citat per declarar pel seu intent d'imposar la llei marcial a principis de mes, sent ja la segona vegada que ignora la citació de la Justícia.

Yoon no ha anat a l'Oficina d'Investigació Anticorrupció a la ciutat de Gwacheon, després d'haver-se negat a declarar la setmana passada, i dies després de que el Parlament votés a favor de la seva destitució.

Està previst que l'Oficina esperi al llarg del dia la compareixença de Yoon; en cas contrari, aquest dijous podria citar-lo de nou o ja ordenar el seu arrest, informa l'agència sud-coreana Yonhap.

A l'espera que el Constitucional confirmi la seva destitució, l'advocat de Yoon, Seok Dong Hyeon, va avançar dimarts que donen prioritat als procediments d'aquest tribunal i que emetran una declaració després del dia de Nadal.

El Tribunal Constitucional farà divendres la primera vista preliminar sobre el procés de destitució de Yoon, que ha estat reemplaçat de manera interina pel primer ministre Han Duck Soo.

Yoon, que va justificar la declaració de llei marcial per "forces antiestatals" que intentaven revertir l'ordre democràtic, preveu explicar la seva postura davant dels jutges del Constitucional, segons la seva defensa, sent així el primer de la història del país a fer-ho.