El president sud-coreà declara la llei marcial i acusa l'oposició de servir els interessos de Pyongyang

Les activitats parlamentàries i dels partits queden prohibides i els mitjans de comunicació estaran sota vigilància

MADRID, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha declarat aquest dimarts la llei marcial per "erradicar les forces afins a Corea del Nord" i garantir "la llibertat i felicitat" de la població sud-coreana, després d'acusar l'oposició d'"activitats contra l'Estat" i d'afinitat amb el règim de Kim Jong-un.

Yoon ha argumentat davant l'opinió pública que llei marcial és necessària per "protegir l'ordre constitucional" i posar fi a les "forces antiestatals" que han portat el país "a la ruïna" i "pretenen tombar l'actual sistema".

L'ordre arriba poc després que la principal força de l'oposició, el Partit Democràtic (PD), que té majoria al Parlament, aprovés per la via ràpida un projecte de llei de pressupost reduït i presentés una moció de destitució contra el cap de l'auditoria estatal i diversos fiscals.

"L'extorsió pressupostària és una pertorbació de les institucions estatals legítimes, un acte antiestatal que planeja una insurrecció", ha incidit Yoon, que ha acusat el Parlament d'haver-se convertit "en un monstre que està provocant el col·lapse del sistema liberal".

El cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, Park An-soo, ha informat que totes les activitats parlamentàries i dels partits queden prohibides, a més de les protestes i les manifestacions, mentre que els mitjans de comunicació estaran sota estreta vigilància de les autoritats.

"Estan prohibides les notícies falses, la manipulació de l'opinió pública i la propaganda falsa" i "tots els mitjans i publicacions estan subjectes al control de la llei marcial", ha fet saber el cap de l'Exèrcit sud-coreà.

Així mateix, la llibertat de reunió i manifestació queda restringida i qui estigui secundant una vaga o mobilització té un termini de 48 hores per tornar al seu lloc de feina. "Els infractors seran castigats amb la llei marcial", ha advertit.

"Els infractors podran ser arrestats, detinguts, escorcollats i capturats sense ordre judicial de conformitat amb l'article 9 de la llei marcial" i seran castigats d'acord amb l'article 14 d'aquesta norma.

CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ I L'OFICIALISME

L'oposició ha rebutjat la mesura i ha acusat Yoon d'haver declarat la llei marcial "sense cap motiu" i en contra de la Constitució i del poble sud-coreà. "Tancs, vehicles blindats i soldats amb armes controlaran el país", ha denunciat el líder del PD, Lee Jae-myung.

No obstant això, no només l'oposició ha expressat el seu malestar. El líder de l'oficialista Partit del Poder Popular, Han Dong-hoon, ha qualificat la mesura d'"il·legal" i ha anunciat que es posarà al costat del poble per tombar-la.

"La declaració de la llei marcial és il·legal i inconstitucional i l'aturarem amb el poble", ha dit Han, qui ha assegurat que la decisió ha estat presa a costa del partit. "Treballaré per protegir la democràcia liberal", ha remarcat.