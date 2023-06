El president de Sèrbia reclama com un "primer moviment" a Kosovo la retirada dels nous alcaldes

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Sèrbia, Aleksandar Vucic, ha reclamat la retirada dels alcaldes elegits al nord de Kosovo en els comicis del febrer, boicotejats per la comunitat serbokosovar, com un "primer moviment" per relaxar l'escalada de tensions, que continua generant protestes.

"El moviment que podria resoldre el problema passa per la retirada dels suposats alcaldes", ha dit Vucic a Moldàvia en la cimera de la Comunitat Política Europea amb les autoritats kosovars i el mediador de les parts, l'alt representant de Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

La setmana passada, la presa de possessió dels alcaldes, que representen la comunitat albanesa --majoritària a Kosovo però minoritària a la zona septentrional--, va acabar de desencadenar les pitjors escenes de violència en una dècada, amb enfrontaments que fins i tot va deixar ferits entre les forces de l'OTAN (KFOR).

Vucic ha demanat que els dirigents locals renunciïn a ocupar el càrrec de cara a un possible diàleg. Un cop fet aquest pas, "crec que tindrem prou força per mantenir les converses no només per desescalar la situació, sinó per fer algun pas endavant", ha dit, segons l'agència Bloomberg.

El primer ministre, Albin Kurti, ara com ara, descarta retirar la presència policial del nord de Kosovo i defensa la legitimitat dels nous alcaldes, malgrat que la participació en les eleccions no va arribar al 3,5 per cent. Aquest dimecres, s'han registrat més mobilitzacions davant les seves oficines, a les localitats de Zvecan, Leposavic i Zubin Potok.

Per la seva banda, la presidenta kosovar, Vjosa Osmani, ha acusat Vucic d'intentar desestabilitzar l'antiga província sèrbia, que el 2008 va proclamar la independència de manera unilateral. Considera que Belgrad exerceix de facto com un satèl·lit de Moscou, informa Kosova Press.