El president del Senegal ordena l'obertura d'investigacions sobre la violència en les protestes de l'oposició

Sall condemna els "gravíssims atacs contra l'Estat"

EUA reitera a Sall el seu suport al poble senegalès i als valors democràtics



MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Senegal, Macky Sall, ha ordenat aquest dimecres obrir investigacions "immediates i sistemàtiques" en el marc de les manifestacions que van tenir lloc després de la condemna del líder opositor Ousmane Sonko, que es van saldar amb la mort de 16 persones.

"Davant la desproporcionada gravetat dels fets, el president ha reiterat la seva determinació de protegir a la nació, a l'Estat, a la República, als seus valors i als seus fonaments. Per això, ha ordenat l'obertura d'investigacions judicials immediates i sistemàtiques per esclarir les responsabilitats vinculades a aquests fets", afirma un comunicat del Consell de Ministres recollida per l'agència de notícies APS.

El mandatari, per la seva banda, ha aplaudit la "notable professionalitat i l'eficàcia de les forces de defensa i de seguretat que van permetre controlar, malgrat tot, la violència sense precedents dels atacs maliciosos, i frenar els actes de vandalisme i crim organitzat".

Així, ha condemnat "enèrgicament aquests gravíssims atacs contra l'Estat, la República i les seves institucions, i contra la nació senegalesa a través de la violència humana, actes de saqueig de béns públics i privats i atacs cibernètics contra pàgines web governamentals i de serveis públics, que el seu objectiu va ser sens dubte sembrar el terror i paralitzar al nostre país".

"Recorda al Govern la imperiosa necessitat de protegir a la nostra República i preservar la nostra nació enfront dels atacs que s'han tornat recurrents i multifacètics encaminats a la paralització de la nostra economia, el socavament de la imatge de marca de referència del nostre país, el Senegal, que segueix sent, abans de res, una gran democràcia", ha manifestat, tal com recull la citada agència.

Sall, que ha proposat un minut de silenci en memòria de les víctimes, ha "aprofitat l'oportunitat per presentar les seves entristides condolences a la nació i als familiars de les víctimes", i els ha assegurat el suport i la presència de l'Estat. També ha desitjat "una ràpida recuperació als civils, policies i gendarmes ferits".

El secretari del Departament d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, s'ha posat en contacte amb Sall aquest dimecres per conversar sobre la situació política i "els recents disturbis al Senegal", segons ha explicat el portaveu d'Estat, Matthew Miller, en un comunicat.

Blinken, que ha expressat les seves condolences pels morts i ferits, ha reiterat "el suport dels Estats Units al poble senegalès i als valors democràtics".

El portaveu adjunt del Departament d'Estat, Vedant Patel, ha instat en una roda de premsa a "totes les parts a expressar les seves opinions de forma pacífica" i ha animat al Govern a protegir els drets de la llibertat d'expressió.

"El sòlid historial de governs democràtics i coexistència pacífica del Senegal és quelcom del que el poble senegalès ha d'estar legítimament orgullós", ha subratllat. Al seu torn, ha indicat que el paper de les institucions senegaleses és avaluar les al·legacions i proves del cas de Sonko.

Les manifestacions van esclatar després que el líder opositor Ousmane Sonko fos condemnat per "corrupció de la joventut", en el marc d'un judici per suposada violació i amenaces de mort contra una dona, càrrecs dels quals ha estat finalment absolt. En el marc d'aquestes protestes, 16 persones han mort, més de 350 han resultat ferides i 500 han estat detingudes.

El cas contra Sonko per presumpta violació va ser obert al març de 2021, quan la detenció de l'opositor va derivar en protestes per part dels seus seguidors que es van saldar també amb 15 morts i importants danys materials.