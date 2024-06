El president de Romania retira la seva candidatura a l'OTAN i dona el seu suport a Rutte

Europa Press/Contacto/Michael Reynolds - Pool via

MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Romania han anunciat aquest dijous el seu respatller a la candidatura del primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, com a proper secretari general de l'OTAN, càrrec en el qual substituiria a Jens Stoltenberg i pel qual el president romanès, Klaus Iohannis, havia presentat la seva candidatura.

La Presidència romanesa ha indicat en un comunicat publicat després d'una reunió del Consell Suprem de la Defensa Nacional que "Iohannis va informar als aliats de l'OTAN, a finals de la setmana passada, sobre la retirada de la seva candidatura per al lloc de secretari general de l'organització".

Així, ha agregat que Iohannis ha demanat als membres de l'organisme que "es pronunciïn sobre la candidatura de Mark Rutte per al lloc de secretari general de l'OTAN". "S'han pronunciat a favor del suport de Romania a la candidatura del primer ministre dels Països Baixos", ha subratllat.

Rutte havia rebut prèviament el suport de la resta de membres de l'organització, després del canvi de postura durant els últims dies per part d'Eslovàquia i Hongria, que havien deixat a Romania com a últim país a donar el 'sí' a la seva candidatura. Prèviament, Iohannis comptava amb els hongaresos a les seves files, així com amb el silenci dels eslovacs.

L'OTAN funciona per consens, per la qual cosa tècnicament els 32 Estats membre han de donar el seu aval al futur secretari general. El propi Stoltenberg va dir el dilluns que veia "molt a prop" el final del procés de successió, després de dues pròrrogues del seu mandat i va sostenir que el dirigent dels Països Baixos és un "candidat fort" i amb "molta experiència".