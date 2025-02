El president i el primer ministre del Líban comencen un govern de "reforma i rescat"

El nou executiu promet estabilitat i reforma per portar a bon port l'alto el foc entre Hezbollah i Israel

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Líban, Joseph Aoun, i el primer ministre electe del país, Nawaf Salam, han signat aquest dissabte el decret de formació de govern "de reforma i rescat" després de tres setmanes de negociacions en un anunci que representa un extraordinari pas endavant després de dos anys de crisi política i en un moment que el país insisteix que Israel compleixi la seva promesa de retirada després de mesos de conflicte sagnant contra les milícies de Hezbollah.

"El president Aoun ha signat el decret que accepta la renúncia del govern del primer ministre Najib Mikati i el decret que assigna al primer ministre Nawaf Salam la formació de govern", ha anunciat la presidència libanesa a X.

Salam va ser nomenat primer ministre el 14 de gener com a successor de Mikati, que s'ha passat dos anys exercint en funcions davant de la incapacitat dels partits polítics del país per aconseguir un consens, al mig no només de la crisi amb Israel, sinó d'un panorama econòmic absolutament catastròfic.

Finalment, el nou govern comprendrà un gabinet de 24 ministres, en la culminació de més de 20 dies de converses embussades per discrepàncies en l'elecció de ministres xiïtes enmig d'un complex sistema de quotes.

Cinc dones formaran part del govern de Salam, en comparació de només una al gabinet anterior de Mikati, però és una menys que les sis que conformaven el Consell de Ministres liderat el 2020 pel llavors cap del govern, Hassan Diab.

"Vull establir l'estat de dret, asseient així les bases de la reforma i llançar amb el president (Aoun) el projecte d'un nou Líban", ha declarat Salam en els seus primers comentaris després de la signatura del decret. "Cap versió de govern podrà satisfer a tothom, però aquest equip treballarà en harmonia i no serà un lloc de disensión sinó de treball", ha afegit.

dijous, el president del Parlament libanès, Nabih Berri, va rebutjar un nom proposat per Aoun i Salam per a l'ocupació d'una cinquena cartera dedicada a un polític xiïta. Berri, del moviment Amal, aliat del partit milícia xiïta Hezbollah, es va negar a acceptar el candidat designat.L'elegit de consens ha estat finalment el nou ministre de Desenvolupament Administratiu, Fadi Makki.

Aquest govern nou té davant de si la missió d'impulsar la retirada definitiva d'Israel de les zones ocupades al sud del país després del conflicte contra Hezbollah arran de la guerra de Gaza. Israel s'ha negat fins ara a completar el procediment estipulat en l'alto el foc de novembre en al·legar inestabilitat política i militar al país, però existeix fixada una data límit del 18 de febrer perquè ho faci, després d'una pròrroga.

"La reforma és l'única via per a un canvi real, juntament amb la seguretat, l'aplicació de les resolucions de l'ONU i la retirada israeliana" de les poblacions encara ocupades al sud del Líban, ha manifestat Salam referent a això, en un discurs recollit pel diari libanès 'L'Orient Le Jour'.

LES NACIONS UNIDES APLAUDEIXEN EL COMENÇAMENT D'UN "CAPÍTOL BRILLANT"

La coordinadora especial de les Nacions Unides per al Líban, Jeanine Hennis, ha aplaudit la formació del Govern libanès com l'obertura "d'un capítol nou i més brillant per al Líban".

"Les Nacions Unides espera treballar amb el Govern libanès en els seus esforços per impulsar reformes clau i consolidar la seguretat i l'estabilitat mitjançant la plena aplicació de les resolucions de l'ONU", ha afegit en un missatge publicat a X.

L'ambaixadora de la Unió Europea al Líban, Sandra De Waele, ha declarat el suport sense pal·liatius del bloc europeu al nou govern libanès".

"Celebrem el compromís del primer ministre Nawaf Salam d'adoptar una agenda reformista. Les reformes són necessàries per al futur del Líban i seguirem defensant-les. Comptem amb tots els actors polítics no només per adoptar reformes, sinó també per implementar-les", ha manifestat.