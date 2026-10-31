El president de Polònia ordena a la Policia retirar el bloqueig i convoca al Parlament per "restablir l'ordre"

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MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Polònia, Karol Narowcki, ha fet una crida aquest dissabte a "restablir l'ordre jurídic" i ha ordenat a la Policia a retirar el bloqueig encomanat pel Govern del primer ministre, Donald Tusk, en l'esclat definitiu de la crisi sobre la composició del Tribunal Constitucional.
Després de romandre diverses hores a l'interior de la seu judicial, Nawrocki ha abandonat l'edifici de l'alt tribunal, segons ha informat l'agència polonesa de notícies PAP. Abans de la seva partida, el mandatari ha encarregat al portaveu de la Presidència, Pavel Szefernaker, la lectura d'un comunicat oficial en el seu nom.
"Aquesta nit s'ha produït una violació de l'ordre constitucional de Polònia i una presa per la força d'un òrgan constitucional de l'Estat. He mantingut consultes amb el president del Tribunal Suprem, qui tampoc considera legals les accionis empreses per les persones que s'han usurpat el poder en el Tribunal Constitucional", ha anunciat.
Així mateix, el president ha demandat que "es restableixi l'ordre jurídic" i ha demanat a les forces de seguretat enviades pel Govern de Tusk al fet que "abandonin els voltants del tribunal".
Finalment, el mandatari ha convocat d'urgència a les autoritats parlamentàries per "estabilitzar" la situació i, així mateix, ha afirmat haver facilitat l'ingrés del vicepresident vetat del Tribunal Constitucional, Bartlomiej Sochanski, al Tribunal.
"Davant l'amenaça a la seguretat interior de la República de Polònia, convoco per avui unes consultes urgents amb la participació de representants de les forces parlamentàries amb la finalitat d'aconseguir l'estabilització de la situació política i restablir l'ordre constitucional", ha conclòs.