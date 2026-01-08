El president del parlament de Veneçuela anuncia l'alliberament de presos polítics

MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha anunciat aquest dijous l'alliberament d'un "nombre important" de persones empresonades, inclosos tant ciutadans veneçolans com estrangers, procés d'excarceració que "està passant en aquest mateix moment".
Rodríguez, que no ha confirmat ara per ara el nombre de persones beneficiades per la mesura, ha fet aquest anunci durant una conferència de premsa en la qual ha assenyalat que es tracta d'"un gest unilateral per garantir la decisió infrangible de consolidar la pau" al país i "la connivència pacífica", sense distinció d'ideologia o religió.
"Consideri's aquest gest del govern bolivarià, d'àmplia intenció de recerca de la pau, com l'aportació que totes i tots hem de fer per aconseguir que la nostra república continuï la seva vida pacífica i de buscar la prosperitat", ha declarat el president del parlament veneçolà.