El president de Nigèria ordena la retirada dels seus ambaixadors arreu del món

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Nigèria, Bola Tinubu, ha ordenat aquest dissabte la retirada dels seus ambaixadors arreu del món amb efecte immediat, ha informat l'Oficina de Presidència nigeriana en un comunicat.

"El president Bola Tinubu ha ordenat la retirada de tots els ambaixadors de carrera i no de carrera dels seus llocs de servei arreu del món", es llegeix a l'inici de la nota, publicada a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter.

Aquesta directriu constitueix, segons el mateix escrit, una "continuació del seu acurat estudi (de Tinubu) de la situació actual en les oficines dels consolats i ambaixades de Nigèria arreu del món" i atén a "la renovada agenda d'esperança del president".

"El president està decidit a garantir que en endavant l'eficiència i la qualitat de classe mundial caracteritzin la prestació de serveis nacionals i internacionals als ciutadans, residents i visitants potencials per igual", ha afegit l'oficina de Tinubu.

No obstant això, els representants permanents de Nigèria davant l'ONU a Nova York i Ginebra quedaran exempts de la "revocació total" amb vista a la pròxima Assemblea General de les Nacions Unides.

Actualment, Nigèria compta amb 76 ambaixades, 22 altes comissions i 11 consolats, que sumen un total de 109 missions diplomàtiques arreu del món.

Nigèria, que exerceix la presidència de torn de la Comunitat d'Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO), està tenint un paper destacat en crisis recents com la del Níger o la del Gabon, cap on mira amb "profunda preocupació".

Tinubu va substituir, en les eleccions del maig passat, Buhari, que no es va poder presentar atès que ja ha complert el límit de mandats fixats per la Constitució de Nigèria. Aquestes eleccions van suposar, a més, la primera ocasió des que el país va tornar al govern civil el 1999 en què cap dels candidats era un antic líder militar, com va ser el cas de Buhari, que ja va estar al capdavant del país entre el desembre del 1983 i l'agost del 1985 després d'un cop d'estat.