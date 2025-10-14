El president de Madagascar confirma la seva fugida a un "lloc segur" i alerta d'un "intent d'assassinat"

MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Madagascar, Andry Rajoelina, ha confirmat que ha fugit a un "lloc segur" per protegir la seva vida, dies després de denunciar un cop d'estat per part d'una unitat militar d'elit i després de setmanes de protestes contra el seu Govern per l'escassetat d'aigua i electricitat i que s'han saldat amb almenys una vintena de morts en enfrontaments amb les forces de seguretat malgaches.
"Per preservar la meva integritat física i evitar un altercat entre les Forces Armades malgaixes, vaig haver d'anar a un lloc segur", ha afirmat en un vídeo en malgaix difós en el compte de la Presidència de Madagascar a la xarxa social Facebook en el qual ha justificat la seva decisió en alertar d'un "intent d'assassinat", segons ha recollit Ràdio France Internationale.
El mandatari, que no ha donat senyals del seu lloc, ha indicat que està supervisant l'enviament de generadors elèctrics al país, deixant a l'aire la possibilitat que hagi abandonat territori malgaix. En el seu discurs, ha eludit respondre a les peticions de dimissió i en el seu lloc ha defensat que "només hi ha una manera de resoldre aquesta crisi: el respecte a la Constitució" del país africà.