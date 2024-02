El president de l'Iran crida a l'expulsió d'Israel de les Nacions Unides per la seva campanya a Gaza

La república islàmica celebra el seu 45è aniversari amb la causa palestina al centre de la commemoració



MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Iran, Ebrahim Raisi, ha demanat aquest diumenge l'expulsió d'Israel de l'Organització de les Nacions Unides en represàlia per la campanya d'atacs contra la població palestina a Gaza, en un discurs amb motiu del 45è aniversari de la declaració de la República Islàmica de l'Iran.

"Des d'aquí proposem l'expulsió d'aquest règim sionista de les Nacions Unides", ha manifestat el president iranià en un discurs des de Teheran, en el qual ha acusat Israel de violar "centenars" d'acords internacionals amb la seva campanya de represàlia als atacs de les milícies palestines contra el seu territori el passat 7 d'octubre, detonant de l'actual conflicte amb el moviment islamista palestí Hamas, autoritat de l'enclavament.

Raisi, que ha descrit la causa palestina com "la principal prioritat de la Humanitat" en aquests moments, ha recomanat que "aquells que vulguin conèixer Occident i el règim sionista, i també el seu aliat, els Estats Units", només han d'"observar els crims de guerra i contra la humanitat, i els actes d'infanticidi que s'estan cometent a Gaza", ha manifestat a la Plaça de la Llibertat de Teheran en la seva proclamació, recollida per l'agència semioficial iraniana Tasnim.

Més de 28.100 palestins han mort a causa de l'ofensiva militar llançada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs del 7 d'octubre, que van deixar a Israel prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats, segons els balanços publicats per les autoritats israelianes. D'altra banda, més de 375 palestins han mort en operacions de les forces de seguretat i atacs per part de colons a Cisjordània i Jerusalem Est des del 7 d'octubre.

L'Iran commemora l'aniversari de la Revolució Islàmica, que va posar fi a la monarquia i va alçar al poder l'aiatol·là Ruhollah Khomeini, un terratrèmol polític que va reconfigurar la regió i les conseqüències del qual continuen vigents a nivell polític i social en l'actualitat, marcada per la creixent contestació a les autoritats i la projecció regional de Teheran, la qual cosa ha provocat la reacció dels rivals a la zona.

La tornada de Khomeini al país va tenir lloc en un moment en el qual la dinastia Pahlevi, una de les principals aliades dels Estats Units a la regió, era a punt de col·lapsar a causa de la crisi econòmica i social i l'augment de l'oposició al règim a causa de la repressió de les protestes dels anys anteriors.

El cop final al règim va arribar l'11 de febrer, quan el Consell Militar Suprem es va declarar "neutral" després de l'esclat d'enfrontaments de guerrilles als carrers, la qual cosa va descartar la possibilitat d'un aixecament militar a favor del sha.