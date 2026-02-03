El president de l'Iran anuncia la seva disposició a negociar amb Trump

Europa Press/Contacto/Iranian Presidency
MADRID, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Iran, Masud Pezeshkian, ha assegurat aquest dimarts que ha donat instruccions per iniciar "una negociació justa i equitativa" amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, a la llum de la sol·licitud dels "governs amics" de Teheran a nivell regional.
"Davant de les sol·licituds de governs amics de la regió perquè responguin a la proposta de negociacions del president dels Estats Units, he donat instruccions al meu ministre d'Exteriors (Abbas) Araqchi, sempre que existeixi un entorn propici --lliure d'amenaces i expectatives irraonables--, a entaular negociacions justes i equitatives, guiades pels principis de dignitat, prudència i conveniència", ha declarat a xarxes socials.
L'anunci de Pezeshkian arriba després de setmanes de pressions per part de l'Administració Trump, que ja ha enviat a la regió múltiples bucs de guerra --alguns d'ells immersos en maniobres militars amb vaixells israelians--, per forçar al país centreasiàtic a una negociació sobre el seu programa nuclear. En aquest marc, països com a l'Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs, Azerbaidjan o Jordània han promès al règim dels aiatol·làs que no cedirien el seu territori per al llançament d'hipotètics atacs contra l'Iran.