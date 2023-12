El president de l'Azerbaidjan avança les eleccions al febrer del 2024

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, ha signat aquest dijous un decret en què convoca per al 7 de febrer les pròximes eleccions presidencials, malgrat que el calendari actual no les preveia fins al 2025, sense aclarir els motius que han portat a aquest avançament.

El decret, publicat per la mateixa Presidència, es limita ordenar la convocatòria d'eleccions extraordinàries en el termini de dos mesos, amb un esment a la Comissió Electoral Central per garantir que es desenvolupin dins el termini i en la forma escaient i conforme a les lleis àzeris.

Aliyev, de 61 anys, governa l'antiga república soviètica des del 2003 i, gràcies a una reforma constitucional aprovada el 2009, s'hi pot presentar de manera indefinida, sense límit de mandats. L'última vegada que va resultar reelegit va ser el 2018, per a un període de set anys.

El 2018, l'actual mandatari va aconseguir una folgada victòria --amb més del 86 per cent dels vots--, tot i que els principals moviments opositors van decidir no concórrer-hi en entendre que no hi havia prou garanties democràtiques.