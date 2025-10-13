El president israelià condecora a Trump amb la Medalla d'Honor

MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Israel, Isaac Herzog, lliurarà la "Medalla d'Honor Presidencial d'Israel" al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, "en reconeixement als seus esforços pel retorn dels ostatges", que s'espera que tingui lloc en les properes hores en el marc de la proposta de l'inquilí de la Casa Blanca per al futur de la Franja de Gaza.
"En els propers mesos, el president Isaac Herzog lliurarà al 47º president dels Estats Units, Donald Trump, la Medalla d'Honor Presidencial d'Israel, en reconeixement al seu paper en la consecució d'un acord històric que impulsa l'alliberament dels ostatges i la fi de la guerra", resa el comunicat enviat pel portaveu de la Presidència.
A més del paper del mandatari nord-americà, la condecoració "també reconeix el ferm suport del president Trump a l'Estat d'Israel, la seva singular contribució a la seguretat d'Israel i al benestar dels seus ciutadans", així com "el seu compromís de liderar a tota la regió cap a una era de pau i cooperació".