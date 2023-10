El president israelià adverteix Hamas: "No ens pot vèncer ningú"

Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Israel, Isaac Herzog, ha advertit aquest dilluns el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) que "ningú" no pot vèncer Israel i que l'ofensiva iniciada dissabte "no servirà de cap manera" per instal·lar el terror al país.

Així ho ha manifestat el president Herzog durant una visita a l'Hospital de Beerxeba, ciutat situada a uns 16 quilòmetres de la frontera amb Cisjordània i a 40 quilòmetres de la Franja de Gaza, segons informacions recollides per 'The Times of Israel'.

Allà el cap d'estat israelià ha visitat alguns dels ferits per l'ofensiva de Hamas, i en sortir de l'hospital ha assegurat que ha vist en primera persona "el que és la resiliència i l'heroisme israelià".

En unes declaracions davant els mitjans de comunicació, Herzog ha assegurat que la població israeliana està demostrant tenir "un cor enorme, i sentit de missió, unitat i cohesió social", qualitats que ha descrit com els valors fonamentals dels seus conciutadans.

Israel ha confirmat pel cap baix 700 morts i més de 2.000 ferits per l'ofensiva de Hamas, amb el suport de Gihad Islàmica, combats que també s'han saldat amb la mort de prop de 500 palestins a Gaza i 14 més en enfrontaments a Cisjordània i Jerusalem Est. A més a més, Hamas ha segrestat i traslladat per la força a Gaza desenes d'israelians.