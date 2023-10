El president iranià diu que EUA ha de "retre comptes" pels "crims de guerra" d'Israel a Gaza

MADRID, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Iran, Ebrahim Raisi, ha assegurat aquest dijous durant un discurs des de la ciutat iraniana de Shiraz que EUA "ha de retre comptes" pels "crims de guerra i de lesa humanitat" comesos per Israel contra els territoris palestins.

Raisi ha dit que han de "retre comptes", segons el Dret Internacional, "els qui perpetren actes així i recolzen els crims de guerra", i que aquests actes no es limiten als atacs actuals donat que "els sionistes han estat destruint cases i matant nens i dones durant més de 70 anys", ha recollit IRNA.

Raisi ha mantingut aquest dijous una conversa telefònica amb el president sirià, Bashar al-Assad, en què ha fet una crida d'unitat de tots els països àrabs i islàmics "per posar fi a les atrocitats israelianes contra el poble innocent de Palestina", segons ha recollit l'agència de notícies Tasnim.

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors iranià, Hosein Amirabdolahian, ha dit en el marc d'una reunió amb alts càrrecs iraquians des de Bagdad que l'enviament d'armes dels Estats Units a Israel i la massacre contra el poble palestí "estan passant davant els ulls de tot el món".

Ha recalcat que Israel no pot imposar un "setge total" contra la Franja de Gaza, així com bombardejar civils, i "no esperar cap resposta". Amirabdolahian ha aprofitat per defensar que l'ofensiva de Hamás va ser una resposta "espontània" davant els "actes i crims dels sionistes contra el poble palestí".

La república islàmica és un actor en el conflicte israelo-palestí donats els vincles que els uneixen amb Hamás. De fet, Washington ha assegurat que Teheran és "àmpliament còmplice" de l'ofensiva llançada pel grup palestí, tot i que no disposen d'informació que provi la seva participació.