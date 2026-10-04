El president de Iemen anuncia el començament d'una gran contraofensiva per reprendre el país sencer de mans dels hutíes

Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Iemen, Rashad a l'Alimi, ha anunciat aquest diumenge el començament d'una gran contraofensiva amb l'objectiu final d'expulsar als insurgents hutíes de la capital, Saná, després de més d'una dècada sota el seu control, i de derrotar al moviment Ansarolá, recolzat per Iran, en tot el país.
"En virtut de la nostra responsabilitat constitucional i després de completar els procediments i mesures necessaris, anunciem l'inici de les operacions militars per recuperar els territoris restants de la República i estendre l'autoritat de l'Estat i les seves institucions sobretot el territori nacional", ha proclamat A l'Alimi des de la seu del Govern iemenita a Aden.
"Les forces armades, les forces de seguretat i totes les formacions militars perquè comencessin a implementar les tasques que se'ls havien assignat, d'acord amb els plans aprovats, fins que el país sigui alliberat del control de la milícia terrorista hutí", ha afegit el cap del Consell de Lideratge Presidencial.
Els hutíes van llançar el 3 de setembre una ofensiva en zones de les províncies de Taiz i Hodeida i des de llavors han aconseguit importants avanços territorials, inclosa la presa de la ciutat de Moca i els voltants de l'estret de Bab el Mandeb, en una dura garrotada per a les autoritats reconegudes internacionalment i que lidera A l'Alimi.
Els atacs s'han empitjorat encara més aquest cap de setmana, especialment entre els hutíes i les forces saudites, aliades del Govern d'Aden, que van intercanviar forts bombardejos que han aconseguit els voltants de la capital iemenita, Saná, i les regions saudites d'Agafar (on una persona ha resultat ferida) i Najrán.