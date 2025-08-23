El president de Finlàndia assegura que a Trump se li està "esgotant la paciència" amb Putin

Stubb, un interlocutor europeu molt pròxim al mandatari, assegura que el president dels EUA s'està afartant de circumloquis
MADRID, 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de Finlàndia, Alexander Stubb, ha assegurat que el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, està cada vegada més fart de les "tàctiques dilatòries", segons el mandatari finlandès, que està emprant Rússia per allargar el conflicte a Ucraïna i ha percebut que un fracàs en els seus esforços per aconseguir una reunió entre els dirigents rus i ucraïnès, Vladímir Putin, podria representar la gota que vessa el got.
Stubb s'ha convertit en un dels interlocutors europeus més pròxims a Trump --per interessos comuns a l'Àrtic i per la seva afinitat al golf, entre altres coses-- i ha confirmat que el mandatari nord-americà li va traslladar la seva preocupació per la situació en una trucada telefònica dijous passat a la nit.
En una entrevista amb la radiotelevisió pública finlandesa, YLE, Stubb ha explicat que "va rebre indicis" per part de Trump que la paciència se li estava esgotant, primer per les "tàctiques dilatòries de Rússia", que envia senyals contradictoris de futures reunions amb els Estats Units o amb Ucraïna, i segon pels constants atacs russos a la població civil ucraïnesa en plenes negociacions.
Stubb va veure molt improbable una reunió entre Putin i Zelenski en un termini màxim de dues setmanes, com ha recomanat Trump. "I llavors se li esgotarà la paciència", ha asseverat.
"Només hi ha una persona que pot obligar Putin a fer la pau, i aquest és el president Trump. És l'única persona a la qual Putin escolta i, francament, l'única a qui Putin tem", ha afegit després d'assegurar que el motiu pel qual el dirigent rus va decidir acudir a la passada cimera d'Alaska amb Trump va ser l'anunci nord-americà d'una imposició d'aranzels del 50% a l'Índia, un país que compra armes, gas i petroli a Rússia.
Encara que Stubb va reconèixer que la cimera d'Alaska no va llançar un bon resultat per als països europeus, sí que ha valorat el fet que ara mateix estiguin sobre la taula discussions sobre garanties de seguretat per a Kíiv. El president finlandès es va sumar a l'oposició del Govern ucraïnès a entregar territoris a Rússia a canvi de pau, com hauria sol·licitat el president rus, i en el seu lloc va cridar a la pausa i a traçar un full de ruta de noves converses.
En aquest sentit, el president finlandès ha concebut una primera cimera entre Putin i Zelenski abans d'organitzar una reunió trilateral amb Trump. "I Trump proposa que hi hagi, diguem, 90 dies per negociar la pau, i durant aquest temps tindrem, si no un alto el foc, una treva", ha indicat el mandatari en relació amb les reticències del president nord-americà, aquí sí coincidents amb Putin, sobre la possibilitat de declarar un cessament d'hostilitats abans de la negociació.