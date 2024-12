El president electe de Moçambic demana reconciliació en validar-se la seva victòria

El candidat opositor reclama la "veritat electoral"

MADRID, 24 des. (EUROPA PRESS) -

El president electe de Moçambic, Daniel Chapo, ha defensat aquest dilluns promoure la pau i la reconciliació nacional després que el Consell Constitucional del país africà confirmés la seva victòria com a candidat oficialista en les eleccions de principis d'octubre, marcades per denúncies de l'oposició sobre suposades irregularitats en el procés, fet que va provocar protestes massives amb desenes de morts.

"És fonamental dir que aquest país pertany als moçambiquenys sense importar preferències polítiques o religioses, tots som germans (...) Als joves, als lluitadors, a les associacions, als líders religiosos i comunitaris, a la societat civil, als partits polítics, els asseguro que la seva veu ha estat escoltada", ha dit a la seu nacional del governamental Front per a l'Alliberament de Moçambic (Frelimo).

Segons declaracions recollides per l'agència de notícies AIM, Chapo ha elogiat els diferents actors de la societat per la seva contribució a "un diàleg franc i inclusiu, que ha consolidat l'Estat de dret". A més, ha assegurat que la força i el diàleg són la "clau" per superar les diferències, i que els joves representen la riquesa i diversitat del país.

BARRICADES ALS CARRERS PER LA "VERITAT ELECTORAL"

Mentre feia el discurs, les principals vies d'accés a les ciutats de Maputo i Matola han estat novament bloquejades amb barricades en protesta per la validació dels resultats electorals. Durant la jornada, els establiments comercials de Matola havien mantingut les seves portes tancades com a mesura de precaució davant d'amenaces de vandalisme.

El candidat opositor del Partit Optimista per al Desenvolupament de Moçambic (Podemos), Venancio Mondlane, ha reclamat la "veritat electoral": "No puc trair el que el poble està expressant de manera efusiva, de manera contundent", ha dit a través del seu perfil de Facebook, on ha rebutjat ser "governat il·legalment per algú il·legítim".

"Nosaltres, com sempre, des que vam iniciar aquest moviment, estem fent el que la gent ens diu que fem: el desig del poble, allò que representa el dolor del poble, les afliccions del poble", ha dit.

EUA, PREOCUPAT PER LA VALIDACIÓ MALGRAT IRREGULARITATS

Després del pronunciament del Consell Constitucional s'ha pronunciat també el Govern dels Estats Units, "preocupat" per la confirmació de la victòria de l'aspirant oficialista, perquè "les organitzacions de la societat civil, els partits polítics, els mitjans de comunicació i els observadors internacionals, inclosos els dels EUA, van citar importants irregularitats en el procés de recompte, així com manca de transparència durant tot el procés electoral".

El Departament d'Estat nord-americà ha fet una crida a "totes les parts interessades perquè s'abstinguin de la violència i participin en una col·laboració significativa per restablir la pau i fomentar la unitat", mentre que ha remarcat que els responsables de violacions de Drets Humans, "inclosa la mort de manifestants i funcionaris de partits i l'ús excessiu de la força", han de retre comptes.

Chapo va guanyar amb més del 65 per cent dels vots, mentre que Mondlane va tenir el 24 per cent, tot i que la Comissió Nacional Electoral va determinar en el seu moment que l'aspirant oficialista havia arribat a superar el 70 per cent dels suports.